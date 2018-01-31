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Spor

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

GİRESUN,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

31 Ocak 2018 23:01

GİRESUN,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe\'yi konuk edecek. Saat 20.30\'da başlayacak olan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu\'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, - Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan
FENERBAHÇE:Kameni, - Hasan Ali, Josef, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Samed, Eljif Elmas, Fernandao

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