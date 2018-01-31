Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe maçından notlar

Tolga SAĞLAM/GİRESUN, (DHA)

DİYADİN\'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Akın Çorap Giresunspor teknik direktörü Metin Diyadin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe karşısında TFF 1\'inci Lig\'in 19\'uncu haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynadıkları maçın 11\'inden farklı olarak 5 değişikliğe gitti. Diyadin, Hüsamettin, Dimitriadis, Sinan, Fatih Atik ve Korkishko\'nun yerine Abdülkerim, Recep, Jones, Batuhan ile Murat\'a görev verdi.

BOZBAĞ SAHAYA İNEREK FUTBOLCULARLA KONUŞTU

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Fenerbahçe karşılaşması öncesi futbolcuların ısınmaya çıktığı sırada sahaya inerek bir süre sporcularla konuştu. Isınma bitene kadar saha kenarında duran Başkan Bozbağ, daha sonra ise futbolcularla birlikte futbolcu çıkış koridoruna girdi.

BASIN TRİBÜNÜNDE YER KALMADI

Bu arada Akın Çorap Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Farklı illerden de gelen basın mensupları kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

FENERBAHÇE\'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ise Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçtan farklı olarak ilk 11\'de 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam bu maçta Volkan, İsmail, Alper ve Dirar\'ın yerlerine Kameni, Eljif Elmas, Muhammed Samed ve Oğuz Kaan\'a görev verdi.

ELJİF ELMAS İLK KEZ 11\'DE

Bu arada Fenerbahçe\'de 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Akın Çorap Giresunspor maçıyla Fenerbahçe A takımında ilk kez ilk 11\'de kendine şans buldu. Ligin 19\'uncu haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında 64\'üncü dakikada oyuna girerek Fenerbahçe A takım forması ile ilk maçına çıkan ve performansı beğenilen genç oyuncuya, teknik direktör Aykut Kocaman Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında ise ilk 11\'de forma verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Akın Çorap Giresunspor taraftarları, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin önemli bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, maç öncesi de futbolculara moral verdiler. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün büyük bölümünü doldurarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadılar.

AFRİN OPERASYONU\'NA DESTEK

Giresunsporlu taraftarlar, maçtan önce Afrin Harekatına destek vermek için \'Mehmetçik Afrin\'de destan yazıyor\' ve \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' tezahüratlarında bulundu.