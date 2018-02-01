Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe: 1 - 2

Tolga SAĞLAM/GİRESUN, (DHA)

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xxx)- Caner (xxx), Aykut (xxx), Abdülkerim (xxx), Çağlar (xxx)- Dodo (xx), Recep (xxx)(Dk.79 Fatih x)- Murat (x)(Dk.62 Ahmad Abed x), Jones (xxx), Diabang (xx)(Dk.70 Henrique x)- Batuhan (xx)

FENERBAHÇE: Kameni (xx)- Isla (xx), Neustadter (xx), De Souza (xx), Hasan Ali (xx)(Dk.67 İsmail x)- Muhammed Samed (x)(Dk.84 Soldado x), Mehmet Topal (x), Oğuz Kağan (), Aatıf ()- Eljif Elmas (x)(Dk.46 Valbuena xx), Fernandao (xx)

GOLLER: Dk.26 Mehmet Topal, 90+3 Fernandao (Pen) (Fenerbahçe), Dk.73 Jones (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Abdülkerim (Akın Çorap Giresunspor), Oğuz Kağan, Mehmet Topal, İsmail (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 26’ncı dakikada Mehmet Topal, 90+3’üncü dakikada penaltıdan Fernandao kaydederken, Akın Çorap Giresunspor’un golü ise 73’üncü dakikada Jones’ten geldi. Bu maçın rövanşı 7 Mart 2018 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

12’nci dakikada savunmanın geri pasında kısa düşen topu Hasan Ali kazandı, sol çaprazdan şutunda kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.

26’ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hasan Ali’nin ön direğe ortasında Eljif Elmas’ın kafayla arkaya aşırttığı topa iyi yükselen Mehmet Topal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

34’üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Çağlar’ın ceza sahasına ortaladığı topa savunmanın arasından iyi yükselen Aykut kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

52’nci dakikada Diabang\'ın ara pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jones son çizgiye inmek isterken Isla’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

53’üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dodo topu yandan auta gidiyor.

57’nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Valbuena’nın penaltı noktasına çıkardığı topta Aatıf gelişine vurdu, savunmada Caner’e çarpan top kornere gitti.

60’ncı dakikada Murat’ın pasında orta sahadan topla birlikte savunmanın arkasına iyi sarkan Jones, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

73’üncü dakikada sağ kanattan Caner’in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası yayının üzerinde bulunan Recep’in önünde kaldı. Onun kaleye gönderdiği topu iyi takip eden Jones vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Kameni’nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

86’ncı dakikada ceza sahası çizgisi sağ çaprazından Aaatıf’ın kaleye gönderdiği şut yandan az farkla auta gitti.

90+2’nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Valbuena ortasını ön direğe doğru gönderdi. Fernandao bu topa hareketlenmek isterken rakibi Abdülkerim’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti.

90+3’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

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