Akın Çorap Giresunspor - Elazığspor: 0-0

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), İbrahim Bozbey (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Berkan (xx), Onur Demir (xx), Özgür (xxx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xx), Panos Dimitriadis (xx), Fatih (x) (Dk.63 Recep x), Dmytro Korkishko (xx), Diabang Dialiba (xx) (Dk.83 Sinan x), Junior Dale (xx) (Dk.70 Mehmet Akyüz x)

ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet Yiğit (xxx), Erman (xxx), Onur Güney (xx), Elmar Theodor (xx), Alpaslan (xx), Da Silva Tom (xx), Andreas Tatos (x) (Dk. 76 Kadir x), Nana Darko (x) (Dk.90+2 Emre), Mertcan (x) (Dk. 76 Ahmet x)

SARI KARTLAR: Onur, Dodo Andre, Sinan (Akın Çorap Giresunspor), Nana Darko, Soner, Onur Güney, Mehmet Yiğit (Elazığspor)

TFF 1\'inci Lig\'de Akın Çorap Giresunspor sahasında Elazığspor ile golsüz berabere kaldı.

9’uncu dakikada Giresunspğor sol kanattan etkili geldi. Korkishko bekletmeden pasını Dialiba’ya aktardı. Dialiba sol çaprazdan sert vurdu ve top kaleci Soner’den geri geldi. Sonrasında Korkishko vurdu, savunmadan döndü ve ardından Soner için faul düdüğü çalındı.

16’ncı dakikada Elazığspor sağdan Tom ile geldi. Bu oyuncunun ceza sahasına yerden ortaladığı topa Tatos vurdu, önce Onur ardından da Panos ile Giresunspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada Giresunspor, Korkishko ile serbest atış kullandı. Panos ceza sahasında yerde kaldı. Ancak hakem devam kararı verdi.

31’inci dakikada Darko’nun ceza sahası çizgisinin dışından çektiği sert şutunu Anıl son anda kornere çeldi.

41’inci dakikada ani gelişen konuk takım atağında Darko’nun sol çaprazdan sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

43’üncü dakikada Fatih ceza sahasına yakın bir noktada Mehmet’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest atışı gösterdi. Topun başına geçen Korkishko çok sert vurdu, Kaleci Soner topu iki hamlede kontrol etti.

53’üncü dakikada Dialiba’nın sert şutu farklı şekilde üstten auta gitti.

62’nci dakikada Panos’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dale, Erman’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.

64’üncü dakikada sağ kanattan başlayan ve savunmadan seken top arka direkte Dialiba’nın önünde kaldı. Bu oyuncun un sert vuruşundan sonuç çıkmadı.

69’uncu dakikada Dale’nin ara pasıyla topla buluşan Dialiba soldan sıfır noktasına kadar indi. Vuruşunda Soner’e çarpan topun hızı yavaşladı ve az farkla kornere çıktı.

73’üncü dakikada Giresunspor bu kez Korkishko ile gol aradı ancak bu futbolcunun sert şutu üstten autla buluştu.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

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