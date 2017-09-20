Akın Çorap Giresunspor - Cizrespor: 3-1

GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Fevzi Elmas (xxx) - Mert (xxx), Brinner Souza (xxx), Çağlar Birinci (xxx), Canberk Dilaver (xxx), Oğuzhan Öztürk (xxx), Berkan Yıldırım (xx)(Dk.68 Erol Can Akdağ x), Mehmet Akyüz (xxx), Mertcan Aktaş (xxx)(Dk.90 Murat Can Yayla), Sinan Özkan (xxx), Jones Lopes (xxx)

CİZRESPOR: Osman Tepe (xx) - Emrah Çalışlar (xx), Muhammet Ali Yenilmez (xx), Samet Yeniceli (xx), Erhan Eren (xx), Önder Karaboğa (xx), Osman Doğru (x)(Dk.54 Mehmet Batuhan x), Gökhan Ünver (xx), Hurşut Meriç (xx)(Dk.83 Mazlum Öndil x), Hakan Sayar (xx), Cemre Atmaca (xx)(Dk.82 Vedat Aydın x)

GOLLER: Dk. 35 Jones, Dk. 78 Çağlar, Dk. 89 Sinan Özkan (P) (Giresunspor) - Dk. 55 Mehmet Batuhan (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Berkan, Oğuzhan, Canberk (Giresunspor) - Cemre, Hurşut, Önder (Cizrespor)

TFF 1’inci Lig ekibi Giresunspor, Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekibi Cizrespor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 35’te Jones, 78’de Çağlar ve 89’uncu dakikada penaltıdan Sinan kaydederken, konuk ekibin tek golü 55’inci dakikada Mehmet’ten geldi.

35’inci dakikada Jones kaleye uzak bir noktada rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasının dışından çok sert vurdu, top filelerle buluştu; 1-0.

41’inci dakikada konuk takımda Cemre’nin aşırma vuruşunu Fevzi son anda kornere yolladı.

45’inci dakikada Mertcan uzaklardan kaleyi denedi, top direkten geri geldi. Dönen topu Sinan Özkan bir kez daha üstten auta yolladı.

47’nci dakikada Mert’in ara pasına hareketlenen Jones bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

55’inci dakikada Cizrespor oyuna denge getirdi. Mehmet Batuhan ceza sahasının dışından sert vurarak skoru eşitledi; 1-1.

78’inci dakikada Jones ceza sahası çizgisi üzerinde düşürüldü. Hakem serbest vuruşa hükmetti. Topun başına geçen Çağlar Birinci sert bir vuruşla fileleri havalandırdı; 2-1.

89’uncu dakikada Sinan, Mazlum’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sinan Özkan meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi; 3-1.

Karşılaşma 3-1 Giresunspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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