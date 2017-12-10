Akın Çorap Giresunspor - Çaykur Rizespor: 3-2

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Caner (xxx) (Dk. 86 Berkan), Aykut Demir (xxxx), Çağlar (xxx), Canberk (xxx), Andre Dodo (xxx), Panos (xxx), Jones (xx) (Dk. 83 Oğuzhan), Dialiba (xxx), Sinan Özkan (xxx) (Dk. 90+2 Özgür), Dale (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Orhan (xx), Robin Yalçın (x), Ümit (x), Mehmet Uslu (xx), Saadane (xx), Petrucci (xx), Samudio (x) (Dk. 67 Edomwonyi x), Süleyman (x), Recep Niyaz (x) (Dk. 58 Oğulcan x), Kweuke (x) (Dk, 79 Ozan x)

SARI KART: Oğuzhan, Anıl (Akın Çorap Giresunspor)

GOLLER: Dk. 31 - Dk. 66 Sinan Özkan, Dk. 35 Dialiba (Akın Çorap Giresunspor) - Dk. 80 Ozan, Dk. 85 Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

TFF 1\'inci Lig’de Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi.

2’nci dakikada Recep Niyaz soldan ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı, kaleci Anıl gole izin vermedi.

4’üncü dakikada Saadane, ceza sahası içerisinde topla buluşan Dale’yi düşürdü. Giresunsporlular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

15’inci dakikada sağdan gelişen Giresunspor atağında Caner ortaladı, Dale yükseldi ve kafayı vurdu. Kaleci Gökhan topa sahip oldu.

31’inci dakikada sağdan Caner’in ceza sahasına ortaladığı topu Dale indirdi. Sinan dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluşarak Giresunspor 1-0 öne geçti.

35’inci dakikada Çağlar’ın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği topa Dialiba kafayı vurdu, top ağlara gitti ve Giresunspor farkı ikiye çıkardı.

43’üncü dakikada sağdan Caner ortaladı. Sinan gelişine çok sert vurdu. Üst direkten dönen topu Dale tamamlamak istedi ancak önce kaleci, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

47’nci dakikada Recep Niyaz’ın köşe atışından ceza sahasına gönderdiği top kafalardan sekti. Kweuke, kaleci Anıl ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Anıl topu kornere gönderdi.

49’uncu dakikada Sinan’ın pasında Dialiba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Gökhan son anda topu kornere gönderdi.

53’üncü dakikada Dale’nin pasında Jones ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci geçit vermedi.

66’ncı dakikada kendi ceza sahasında topla buluşan Sinan Özkan yaklaşık 40 metre topu sürdükten sonra Dale’ye pasını çıkardı. Bu oyuncu yeniden Sinan’ı gördü. Sinan’ın vuruşunda top yan direğe çarparak filelerle buluştu.

79’uncu dakikada Ozan, ceza sahasına girmeden kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top ağlara gitti ve durum 3-1 oldu.

85’inci dakikada Mehmet Uslu’nun serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Anıl elinden kaçırdı ve ağlara gitti. Durum 3-2 oldu.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

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