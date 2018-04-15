Akın Çorap Giresunspor - Balıkesirspor Baltok: 1-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Seyfettin Ünal (xx), Hüseyin Aylak (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx), Caner (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx), Panos (xx), Recep (xx) (Dk. 89 Dodo), Muhammed (xx), Korkishko (x) (Dk. 46 Murat x), Dialiba (xx), Almeida (x) (Dk. 73 Sinan x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Uğur (xxx), Oğuz (xx), Oğuzhan (xx), Bülent (xx), Cumali (xx), Nizamettin (xx), Furkan (x) (Dk. 62 Doğa x), Mahatma Ottoo (xx) (Dk. 88 Cüneyt), Burak (x), Abdulkadir (x) (Dk. 81 Beleck)

SARI KARTLAR: Korkishko, Caner, Muhammet (Akın Çorap Giresunspor), Bülent, Oğuzhan, Nizamettin (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: Dk. 45+1 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor)



Spor Toto 1\'inci Lig 31\'inci hafta mücadelesinde Akın Çorap Giresunspor, sahasında Balıkesirspor Baltok\'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada Recep’in aşırdığı topa sağ kanattan ceza sahasına giren Korkishko sert vurdu. Meşin yuvarlak Vukovic’de kaldı.

14’üncü dakikada Çağlar’ın hatasında topu kapan Abdulkadir’in sert vuruşu farklı şekilde üstten auta çıktı.

41’inci dakikada Korkishko’nun savunmanın arkasına yolladığı topa Muhammed hareketlendi. Bu oyuncu Cumali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Herkes penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük pozisyonu devam ettirdi.

45+1’inci dakikada Caner köşe atışında pasını Çağlar’a çıkardı. Çağlar’ın arka direğe ortaladığı topu Aykut kafayla ağlara yolladı: 1-0

53’üncü dakikada Balıkesirli oyuncular tarafından ceza sahasına ortalanan topu Aykut arkaya aşırdı ve top Furkan’ın önüne düştü. Furkan çekti düzeltti, Ottoo’ya pas çıkardı. Ottoo’nun sert şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

85’inci dakikada Murat, sağ önde Sinan’a pas çıkardı. Sinan, içeri doldurdu. Topla tekrar Murat buluştu ve bekletmeden pasını Dialiba’ya aktardı. Dialiba çekti düzeltti ve kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile son erdi.

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