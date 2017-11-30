Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: 4-2

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) -

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Fevzi (xx) - Berkan (xx), Onur (x) (Dk. 46 Dodo xx), Özgür (xx), Hüsamettin (xxx), Brinner Souza (xx), Oğuzhan (xx), Mertcan (xx), Mert (xxx), Jones Lopes (xxx) (Dk. 66 Sinan x), Junior Dale (xx) (Dk. 83 Canberk x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy Riou (x) - Lamine Gassama (xx), Birol (x), Georgios Tzevellas (x), Berkan Emir (xx), Taha (x) (Dk. 58 Landel x), Isaac Sackey (xx), Cenk Ahmet (x), Emre

Nefiz (x) (Dk. 58 Fofona x), Chisamba Lungu (x), Serdar (xx)

GOLLER: Dk. 10 Oğuzhan, Dk. 17 Mert Örnek, Dk. 18 Jones Lopes, Dk. 52 Dale (Akın Çorap Giresunspor) - Dk. 42 Yusuf Serdar, Dk. 45 Taha (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Landel, Birol (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor’u 4-2 yendi.

6’ncı dakikada sağ kanattan Berkan Yıldırım’ın ortasına arka direkte Dale ile Oğuzhan aynı anda hamle yaptı. Dale uygun durumda topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçtı.

10’uncu dakikada Dale’nin hazırladığı pozisyonda Jones açıyı buldu ve sert vurdu. Kaleci Remy’nin müdahalesi yetersiz kaldı. Solda pozisyonu iyi takip eden Oğuzhan düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

13’üncü dakikada Brinner yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

17’nci dakikada Jones savunmanın arkasına çok iyi bir pas çıkardı. Mert müthiş bir vücut çalımıyla kaleciden sıyrıldıktan sonra topu soldan filelerle buluşturdu: 2-0.

18’inci dakikada Dale çok iyi döndü ve sağ kanattaki Mert Örnek’e pasını aktardı. Mert sağ çizgiden Lopes’e harika bir pas çıkardı. Lopes topun gelişine çok iyi vurdu: 3-0.

41’inci dakikada Mertcan uygun durumda pası arkadaşına vermek yerine kaleye vurunca Giresunspor dördüncü golden oldu.

42’nci dakikada sağ kanattan Gassama’nın ortaladığı topa Giresunspor savunması müdahale edemedi. Topa Serdar iyi yükseldi. Fevzi iki hamlede kontrol etmeye çalışsa da top çizgiyi geçti: 3-1.

45’inci dakikada Alanyaspor farkı bire düşürdü. Lungu seri hareketlerle ceza sahasına girdi ve pasını geriye çıkardı. Taha gelişine düzgün vurarak devre biterken takımını umutlandırdı: 3-2.

52’nci dakikada Jones’in pasında Alanyaspor savunması hata yaptı. Dale havadan gelen topu önce indirdi ardından kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 4-2.

Maçta iki takımın geliştirdiği ataklar başka gol getirmeyince Giresunspor evinde oynadığı maçta Alanyaspor’u 4-2 yendi.