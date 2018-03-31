Akın Çorap Giresunspor - Altınordu: 0-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xxx), Caner (xx), Aykut (xx), Abdulkerim (xx), Çağlar (xx), Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx), Korkishko (x) (Dk. 88 Sinan), Recep (x) (Dk. 64 Fatih x), Ahmad Abad (xx) (Dk. 90 Mert), Henrique Almeida (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx),Uğur Arslan (xxx), Hasan (xxx), Yusuf (xxx), Deniz (xx), Murat Uçar (xx) (Dk. 85 Muhammed), Serkan (xx), Enis (x) (Dk. 64 Alican x), Erdoğan (xx), Kerim (x) (Dk. 62 Berkay x), Mirkan (x)

SARI KART: Yusuf (Altınordu)

Spor Toto 1\'inci Lig 29\'uncu hafta maçında Akın Çorap Giresunspor ile Altınordu 0-0 berabere kaldı.

23’üncü dakikada ev sahibi ekibinin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası yayının üzerinden Panos vurdu. Bu şut denemesinden sonuç gelmedi.

27’nci dakikada Yusuf’un taşıdığı topa ceza sahası içerisinde Erdoğan sert vurdu. Çok az farkla yandan auta gitti.

38’inci dakikada Recep’in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Ahmad dokundu ancak istediği vuruşu yapamadı.

39’uncu dakikada Dodo yaklaşık 25 metreden kaleyi denedi. Meşin yuvarlak Erce’nin bakışları arasında üstten auta çıktı.

44’üncü dakikada hakem ceza sahası çizgisi üzerinde Dodo’ya yapılan faulü avantaja bıraktı. Ardından Almeida kaleye sert bir şut gönderdi. İyi yer tutan Erce topu kornere çeldi.

45+1’inci dakikada kornerden gelen topta Erce boşa çıktı. Aykut’un kafa vuruşunu Murat çizgiden çıkardı. Dönen topa bu kez Ahmad Abad vurdu, bu kez de Yusuf topu çizgiden çıkartarak Giresunspor’a gol şansı tanımadı.

49’uncu dakikada Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Ahmet’i aşan top üst direkten geri geldi. Sonrasında Aykut kafayla topu kalecisine verdi.

55’inci dakikada Dodo, savunmanın arkasına harika bir pas çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan Ahmad Abad meşin yuvarlağı kaleci Erce’nin üzerine nişanlayınca önemli bir fırsat kaçtı.

63’üncü dakikada Ahmad Abad rakiplerinden sıyrılıp kaleyi denedi ama pozisyondan sonuç gelmedi.

71’inci dakikada gelişen Altınordu atağında Ahmet kalesinden çıkıp çıkmamak da tereddüt yaşayınca Mirkan meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunu Ahmet Şahin kornere yumrukladı.

73’üncü dakikada Çağlar’ın soldan ortasına Korkishko yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top Erce’de kaldı.

76’ncı dakikada Çağlar’ın kale içine kullandığı serbest atışa Almeida dokundu, top ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

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