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Akın: Bu filmimle doruğa ulaştım

Fatih Akın, 66. Venedik Film Festivali’nde “Soul Kitchen” adlı komedi filmiyle jüri karşısına çıktı.

11 Eylül 2009 03:00

Fatih Akın, 66. Venedik Film Festivali’nde “Soul Kitchen” adlı komedi filmiyle jüri karşısına çıktı.

Ünlü yönetmen, “Böyle prestijli bir festivalin yarışma bölümünde komedi filmiyle yer almak, bir yönetmen için mesleğinin doruk noktasıdır” dedi.

Bu büyük bir ayrıcalık

 Lido Adası’ndaki festival sarayında Ang Lee başkanlığındaki jüri önüne çıkan Fatih Akın, bu gelişmeyi anlatırken bir benzetme yaptı: “Alışılmış entel dantel filmi değil de komedi filmiyle böyle prestijli bir festivalin yarışma bölümüne seçilmek ayrıcalık. Bu bir yönetmen için mesleğinin doruk noktasıdır.”  Cannes Film Festivali’nde “En ıyi Senaryo” ödülü kazanan Akın, sözlerini şöyle nokta-ladı: “Yaşamımı sürdürdüğüm Hamburg’a bir film borcum vardı, bunu ‘Soul Kitchen’ ile ödedim. Müzik, hiciv ve kahkaha dolu bir film yaptım. Çekerken çok eğlendik.”

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