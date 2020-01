Akın Atalay'dan 25. Adalet Nöbeti'ne mesaj: Dayanışmanın gücü ve güzelliği...

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları için başlatılan İstanbul Adliyesi'ndeki 'Adalet Nöbeti' bugün 25. kez tutulacak. Bugün yapılacak olan 'Adalet Nöbet'ine mesaj gönderen Cumhuriyet'in tutuklu avukatı Akın Atalay, Amerikalı yazar Eduardo Galeano’ndan bir anektod paylaşarak "Dayanışmanın gücü ve güzelliği. Adalet nöbetçilerine selam olsun" dedi.

Bugün saat 11.30’da Çağlayan Adliyesi’nde tutulacak nöbetin ardından 12.15’te adliyenin C kapısının önünde Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş birer konuşma yapacak. Eylemde ayrıca Akın Atalay’ın cezaevinden gönderdiği mesaj okunacak. Atalay mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Adalet nöbetçileri, 25 haftadan beri her perşembe günü bizler için nöbettesiniz. Neredeyse adaletsizliğin sembolü haline dönüşen Avrupa’nın en büyük adliye binasının geniş avlusunda adalet ve özgürlük için bizimle el ele tutuşuyorsunuz. Sizi düşündükçe, ünlü Latin Amerikalı yazar Eduardo Galeano’nun aktardığı yaşanmış bir olayı anımsıyorum: 2001 yılında İtalya’da Treviso ve Cenova takımları arasındaki futbol maçında sürpriz bir olay gerçekleşmiş. Treviso’nun Nijerya kökenli Afrikalı oyuncusuna yönelik, tribünlerden hiç kesilmeyen ıslıklar, alaycı sesler, ırkçı tezahüratlar yapılıyormuş. Maçın ikinci yarısında ise ortalığı bir sessizlik kaplamış. Zira, Trevisolu diğer on futbolcu sahaya yüzlerini siyaha boyayarak çıkmışlar. Dayanışmanın gücü ve güzelliği. Adalet nöbetçilerine selam olsun.”