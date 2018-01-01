Akın Atalay; Silivri, A6 Blok - 47. Hücre: Zalimlere, kötülere inat neşeliyiz...

Akın Atalay*

Ailelerimiz, dostlarımız merak etmesinler. Sayenizde kendimizi hiç yalnız, çaresiz, yılgın, umutsuz hissetmedik. Tersine iyiyiz, moralliyiz ve zalimlere, kötülere inat neşeliyiz. Hapsedilmiş olmak, bütün varlığımızın esaret altına alınmasına sebep olmadı.

2018 yılına ailemizden, dostlarımızdan ayrı, diğer insanlardan yalıtılmış beton bir hücrede gireceğiz. 2017 yılını da aynı hücrede karşılamıştık. Buna maruz kalmamıza neden olan bir kusurumuz var: Zorbalığın ve zulmün hüküm sürdüğü bir dönemde, halkın bilmesi, öğrenmesi istenmeyen gerçekleri korkmadan yayımlayan kadim ve cesur bir gazetenin yönetici ve mensubu olmak.

Biz bu kusurumuzla (!) övünüyoruz. Başta ailelerimiz olmak üzere dostlarımız, arkadaşlarımız merak etmesinler. Onların sayesinde kendimizi hiç yalnız, çaresiz, yılgın, bıkkın, umutsuz hissetmedik. Hukuksuz, otoriter ve baskıcı bir dönemdeyiz; koyu karanlıktayız. Bu zorlu dönemde bize düşen görev, Silivri Cezaevi’nde adalet ve demokrasi nöbeti oldu. Onurla ve gururla nöbete devam ediyoruz. Aynı şekilde bitireceğimizden kuşku duyulmasın. Sevdiklerimizin, dostlarımızın yeni bir yıla girerken bizi de anımsamalarından mutlu oluruz. Onların yeni yıla -bizim gibi- umutla, iyimserlikle ve neşeyle girmesini isteriz. Biz, yaşadığımız bütün zorluklara, yoksunluklara karşın umudumuzu hiç yitirmedik, zavallı ve acınacak bir halde hiç olmadık, bugün de değiliz. Tersine iyiyiz, moralliyiz ve zalimlere, kötülere inat neşeliyiz. Hapsedilmiş olmak, bütün varlığımızın esaret altına alınmasına sebep olmadı, olamadı. Hâlâ yaşamın içindeyiz. Nâzım’ın dizelerindeki gibi; “Ufak iş bizimkisi. Asıl en kötüsü: bilerek, bilmeyerek hapishaneyi insanın kendi içinde taşıması...” Yeni yılın adalet, barış, eşitlik ve özgürlük getirmesini diliyorum. Herkese iyi yıllar...

*Akın Atalay / 31 Aralık 2017 Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu A6 Blok - 47. Hücre