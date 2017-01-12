Akıllı valiz sizi takip edecek

CES 2017 devam ederken ünlü markaların teknolojik ürünlerinin dışında birçok yenilikle de sergilendi. Bu yeniliklerden biri insanı takip eden valiz.

Shift Delete'de yer alan habere göre, bu valiz özel bir ürün çünkü kendisi dünyanın ilk robotik bavulu olma özelliğine sahip. Otonom özellikleri sayesinde de üreticiler bu ürünü valiz özellikleri olan bir robot olarak tanımlıyorlar.

Bu normal bir bavul değil. Zaten videoyu izlediğinizde siz de bize hak vereceksiniz. Seyahatlerinizde ve siz bir yere eşyalarınızı taşırken bir de ek olarak bavul ile ilgilenme derdine son vermeyi amaçlıyor.

Akıllı telefonunuz ile kontrol edebileceğiniz bavul, sizin verdiğiniz komutları harfiyen uyguluyor. Sizi takip edebiliyor ve bunu çevredeki objelerin, engellerin farkına vararak yapıyor. Bunlar gerçekten ilginç ve bir o kadar ilgi çekici özellikler. Belki günümüz için gerekli görülmeyebilir ama ileride son derece kullanışlı olacağına şüphe yok.