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BBC Türkçe

Akıllı telefonlarla 'çocuk kanseriyle mücadeleye katkı' mümkün

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve bilgisayarlarınız aracılığıyla bilim insanlarına çocuk kanserleriyle mücadelede yardımcı olabilirsiniz. Bu cihazların kullanılmayan programlama gücü, tedavi geliştirmek amacıyla yapılan kimyasal den

12 Mart 2017 17:26

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve bilgisayarlarınız aracılığıyla bilim insanlarına çocuk kanserleriyle mücadelede yardımcı olabilirsiniz.

Akıllı telefonların ve bilgisayarların kullanılmayan programlama gücü, çocuk kanserlerine karşı tedavi geliştirmek amacıyla yapılan kimyasal deneylere katkıda bulunabiliyor.

Dünya Topluluk Şebekesi (World Community Grid)

Program kapsamında bilgisayarınızın ya da Android cihazınızın boşta kalan programlama enerjisi deneyler için yapılan hesaplamalarda kullanılıyor.

Cihazınıza indirdiğiniz uygulama, telefonunuzun şarjını zorlamamak için belirli bir seviyeye kadar arka planda çalışıyor.

Eğer telefonunuzda bazı işlemler gerçekleştiriyorsanız bunu saptayan yazılım cihazınızın enerjisini kullanmaya son veriyor.

(Smash Childhood Cancer)

Projede beyin tümörü, karaciğer kanseri ve kemik kanseri gibi altı farklı çocukluk kanserine karşı tedavi geliştirilmesi için deneylerin yapılması öngörülüyor.

Program Müdürü Juan Hindo, uygulamanın kablosuz internet bulunduğunda çalışmasının telefonun veri tüketmesine engel olduğunu açıklıyor.

Bu deneyin gerçekleştirilmesi için milyonlarca simülasyona ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Hindo, araştırmacıların her birini test etmek için çok fazla bilgisayar gereksinimi duyduğunu belirtiyor.

Böylesine bir deneyi zaman ve masraflar göz önünde bulundurulduğunda laboratuvar ortamında gerçekleştirmek imkansız.

Proje kapsamındaki sistemin günde 1-2 milyon hesaplama yaptığı tahmin ediliyor.

Her yıl 300 bin çocuğa kanser teşhisi konduğu ve 80 bin çocuğun kanserden hayatını kaybettiği kaydedilirken bu projenin teşhislerin geliştirilmesini hızlandırılacağı umuluyor.

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