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Bilim / Teknoloji

Akıllı telefonlardaki FM radyo özelliği müzik şirketlerinin baskısıyla kilitlenmiş

ABD'de bir GSM operatörü radyo kilidini kaldırdığını açıkladı

17 Mayıs 2016 15:58

Birçok modern akıllı telefonda kilitli hâlde bulunan FM radyo çipi olduğu ancak GSM operatörleri ve müzik yayın şirketlerinin baskısıyla bu fonksiyonun kapalı tutulduğu ortaya çıktı.

Android cihaz üreticileri bu özelliği doğruluyor ancak Apple şirketi çipin varlığını resmi olarak inkâr ediyor. Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, CBS kanalına dayandırdığı haberine göre, ABD’de GSM operatörlerine ve telefon üreticilere baskı yapma amacıyla birimza kampanyası başlatıldı. Cihazların uzmanlar tarafından incelendiğini ve içlerinde uzaktan kilitlenebilen radyo çipinin bulunduğunu anlatan grup, sesini halka duyurmayı başardı.

 

Kampanya başarılı oldu

 

Ülkedeki operatörlerden Sprint, AT&T, Blu ve T-Mobile’a kullanıcılar yoluyla baskı yapan grup nihayet şirketlere geri adım attırdı. Telefonlarda radyo olduğunu ve bu özelliği kilitlediklerini kabul eden Sprint, Android cihazlardaki kilidi kaldırdığını açıkladı. 

Blu şirketi bu ay, AT&T ve T-Mobile şirketleri de bu yıl içerisinde özelliği açma sözü verdi. Verizon operatörü ve Apple şirketi ise hâlen direniyor.

 

Apple yanaşmıyor

 

Ulusal Yayıncılar Derneği, radyonun doğal afetler sonrası iletişim için önemine dikkat çekerek Apple’a baskı yapsa da, internetten müzik yayını yapan hizmetiyle para kazanan şirket bunu kabul etmiyor.

Spotify, Google Play Music ve Apple Müzik gibi aylık abonelik yoluyla müzik yayını yapan firmalar, ücretsiz bir alternatif olan FM radyoyu kârlarına tehdit olarak görüyor.

ABD’deki kampanyanın başarısı Kanada da benzer bir harekete önayak oldu. Türkiye’de ise halen bazı Android cihazlarda radyo özelliği açık fakat bu cihazların sayıları da giderek azalıyor.

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