Akıllı telefonlarda ücretsiz uygulamalara dikkat



Facebook ve WhatsApp, akıllı telefon kullanıcılarının en çok sevdiği uygulamaların başında geliyor. Ancak veri koruma uzmanları, kullanıcıları özellikle iletişim uygulamaları konusunda daha dikkatli davranmaya çağırıyor. Computerbild dergisinden Dirk Kuchel, birçok kullanıcının gözardı ettiği noktaya işaret ediyor: "Dünyanın en büyük telefon rehberi muhtemelen WhatsApp'dir. WhatsApp, nerede ve kim olduğunuzu ve arkadaşlarınızı biliyor."

'Topladıkları kişisel bilgileri satıyorlar'

Dirk Kuchel, WhatsApp uygulamasının kullanıcının kişisel telefon rehberinin tamamını sunucularına aktardığına dikkat çekiyor: "Kimse şu soruyu sormuyor: Whats App nereden para kazanıyor? Uzun süre bedava olan uygulamanın ücreti çok düşük. Bu ücretle yaptıkları işin maliyetini karşılamaları mümkün değil. O nedenle topladıkları kullanıcı bilgilerinden gelir elde ediyor olmalılar. Muhtemelen bu veriler üçüncü kişilere satılıyor."

Şirketlerin kişisel verilere ilişkin politikalarının yanı sıra mobil cihazların giderek artan oranda hacker saldırılarına hedef olması da uzmanları kaygılandırıyor. Bilgisayar korsanları ele geçirdikleri mobil cihaz üzerinden para kazanma yollarını buldular. Bunun için ya cihazın işlem gücünden yararlanıyor ya da hassas verilere erişiyorlar. Bilişim uzmanı Robin Cumpl, kişisel verilerinin saklanmasına gereken özeni göstermeyen birçok kullanıcının siber suçluların işini kolaylaştırdığını vurguluyor:

"Bu biraz da emniyet kemerinin ilk dönemlerine benziyor. Yaşlılardan duyuyorum, kemer takmak istemeyenler, 'Özgürlüğümü kimse elimden alamaz' diyerek kemer mecburiyetine karşı çıkmışlar. Bilinç o zamanlar henüz yerleşmemişti, takmadılar. Oysa emniyet kemeriyle yetişmiş kuşaklarda bunun sorgulandığını hiç işitmedim."

Angry Birds oyununu kullanmışlar

Kullanıcıların akıllı telefonları yalnızca bilgisayar korsanlarının hedefi olmuyor. Resmi istihbarat kurumlarının da akıllı telefonlara yönelik operasyonları ortaya çıkıyor. New York Times ve Guardian gazetelerinin haberine göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA ile İngiliz istihbarat servisi GCHQ, birçok kullanıcının konum bilgisi, yaş, cinsiyet ya da siyasi mensubiyet gibi kişisel verilerine akıllı telefon uygulamaları üzerinden ulaştı. Bu uygulamalar arasında en çok sevilen oyunlardan Angry Birds de bulunuyor.

Computerbild dergisinden Dirk Kuchel, kullanıcıları özellikle ücretsiz uygulamalar konusunda dikkatli olmaya çağırıyor: "Günümüzün asıl değerini para değil veri oluşturuyor. Ödemeyi kişisel bilgilerinizle yapıyorsunuz. Bu, genel olarak bütün ücretsiz uygulamalar için geçerli. O yüzden bir uygulamayı yüklemeden önce kendize hep şu soruyu sormalısınız: Geliştirici şirketin bu işten çıkarı ne?"