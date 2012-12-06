Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Şubat ayında 150-200 liralık telefonların piyasaya çıkacağını ve bu telefonların da 1500-2000 liralık telefonlarla aynı özeliklere sahip olacağını açıkladı.

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleşen Microsoft Bilişim Zirvesi 2012'nde konuşan Özmen, Microsoft'un kurumlara çok sesliliği yönetilebilmeleri için geliştirilen en yenilikçi çözümleri sunmaya çalıştığını ifade etti.

Özmen, mobilite, sosyal ağlar, bulut bilişim ve büyük veri olarak sıralanan dört mega trend için kendilerini hazır hissettiklerini belirterek, kurumlara rekabet etmelerini sağlayacak ve bu rekabeti fırsata çevirecekleri yeni ürün ve hizmetleri Türkçe olarak sunduklarını açıkladı.

Özmen, Türkiye'nin genç nüfusuna yeni iş olanakları yaratmak amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, ''Türkiye'nin önündeki önemli tehditlerden biri olan siber saldırılara karşı kamu ile birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Kamunun sayısal dönüşümü birinci önceliğimiz'' şeklinde konuştu.

Özmen, KOBİ'lere büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin son 3 yıl içerisinde 2 kere, Microsoft Dünyası'ndaki en iyi ülke seçildiğini hatırlattı.

Akıllı telefonlar ucuzluyor

Özmen, günümüzde şirketlerin iletişim kurmanın Windows 8'le daha kolay hale gelebileceğini belirterek, ''Bugün akıllı telefonlar 1500-2000 bin lira civarında fiyatlara sahip. Şirketler çalışanlarına bu cihazları vermekte zorlanıyor. Şubat ayında 150-200 liralık telefonlar çıkacak, bunlar 1500-2000 liralık telefonlarla aynı platformlara sahip olacak'' şeklinde konuştu.

Microsoft'un Türkiye'ye değer verdiğini, Türkiye'nin Windows 8 lansmanının yapıldığı 19 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Özmen, Microsoft'un ayrıca Türkçe klavyeye de büyük önem verdiğini, uygulamaların da Türkçe kullanıma sunulduğunu kaydederek, bu durumun Türkiye'ye teknoloji konusunda masaya oturma imkanı sağladığını kaydetti.

'Hayal değil'

Özmen, Türkiye'nin teknolojiyle birlikte Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i yakalayabilmesinin hayal olmadığını ancak şu anda bu ülkelerin teknoloji yatırımlarının çok gerisinde olduğunun altını çizerek, ''Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in teknoloji yatırımları, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarından 4-7 kat daha fazla'' ifadelerini kullandı.

Zirvede, Türkiye'nin dijital geleceğini biçimlendiren çözümler ve başarı öyküleri de anlatılırken, 4 ana başlık altında (Windows, Office, Sunucu-Araçlarve Bulut) birçok sunum gerçekleştirildi.