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Sağlık

Akıllı telefonlar tuvaletten 18 kat daha kirli!

Üreticiler, hassas telefonların zarar görmemesi için üç ayrı metod öneriyor

15 Ekim 2016 18:02

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların, halka açık bir tuvaletten 18 kat daha kirli olduğunu biliyor muydunuz? İşte gün boyu bakteri yuvasına dönüşen akıllı telefonlarınızı hijyenik kullanmak için bilmeniz gerekenler.


ntv'nin haberine göre, hayatımızın her alanında varlığını sürdüren akıllı telefonlar, gün boyu elimizden düşürmediğimiz için adeta bir mikrop ve bakteri yuvasına dönüşüyor.

Yapılan araştırmalara göre bir cep telefonu, halka açık bir tuvaletten 18 kat daha kirli.

 

Telefonunuzu ve sağlığınızı korumak için bunları yapın

 

Peki telefonunuzu ve sağlığınızı korumak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Telefonunuzda hijyeni nasıl sağlayabilirsiniz?

Temizlikte kimyasalların kullanımını reddeden üreticiler, hassas telefonların zarar görmemesi için 3 ayrı metod tavsiye ediyor.

Birincisi ve en ucuzu yumuşak ve kuru bir bezle telefonun silinmesi. Ancak bu yöntem bakterileri öldürmüyor.

İkincisi ise temizlikte kullanılan izpropil alkol ve su karışımı.

Ancak bu karışım da zamanla dokunmatik ekranlara zarar veriyor. En etkili metod ise mor ötesi ışıklı cihazlar.

Telefona zarar vermeden bakterileri öldüren bu cihazlar henüz Türkiye'de yaygın olmamakla birlikte ABD'de ortalama 59 dolar (Yaklaşık 180 lira) fiyata satılıyor.

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