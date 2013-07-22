Akıllı telefonlar Türkçe konuşacak

Türk "Buronya Mobile" ekibi tarafından geliştirilen, Türkçe konuşan ve söylenenleri Türkçe anlayan kişisel asistan yazılımı "Asistan B", şu an yalnızca Android telefonlara uyumlu olmasına karşın, yakın zamanda İOS cephesinde de varlık gösterecek.

Forumlarda Apple'ın Siri'si ve Samsung'un S Voice'una rakip olacağı konuşulan, Türkçe destekli ücretsiz mobil asistan uygulaması "Asistan B"nin yazılımını yapan "Buronya Mobile" ekibinden Ahmet Gözütok, uygulamanın içeriği ve geleceğine yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gözütok, forumlarda kullanıcıların yorumlarına ilişkin, Siri veya S Voice'un Türkçe dil desteği olmadığını hatırlatarak şunları anlattı:

"Dolayısıyla rakip olmak gibi bir iddiamız olamaz. Biz daha farklı bir konumdayız. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için mevcut altyapılar ile böyle bir uygulama hazırlamak gerçekten çok zahmetli. Türkçe'de bir soruyu en az on farklı şekilde sorabilirsiniz. 9 tanesini uygulamaya eklemiş olsak olmayan bir tanesi için insanlar 'kısıtlı' diye şikayet edebiliyor. Bu nedenle Asistan B'yi geliştirmek, derinlemesine bir analiz de gerektiriyor. Bu noktada sadece çok çok iyi yazılım mühendisleri ile çalışmanız yetmiyor, dil bilimcilerinden destek almak, kullanıcıların taleplerini dinlemek ve bu odakta geliştirmeler yapmak zorunluluk halini alıyor."

Gözütok, programın İOS uygulaması ile ilgili çalışmalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"iOS cephesinde işler biraz kısıtlı bir süreçte ve yapıda ilerliyor. Ayrıca Android dünyasında böylesi bir ihtiyacın daha fazla olduğunu düşünüp Asistan B'yi bu yönde geliştirmeye odaklandık. Altyapı oluştuktan sonra farklı platformlara uygulamayı entegre etmek pek uzun bir sürece malolmayacaktır. Şimdi kesin bir ifade kullanmamız doğru olmaz ancak hedefimizi Türk mobil kullanıcılarına dünyadaki en yeni mobil trendleri yerelleştirilmiş bir şekilde Türkçe olarak sunmak olarak şekillendirdik. Bu noktada da platform ayrımı yapmak doğru olmaz. Tabii şu anda önceliğimiz temeli sağlam bir şekilde kurmak."

Uygulamada görme engelliler için özel bir yapı olduğunu da dile getiren Gözütok, ayrıca Asistan B'nin yaşlıların akıllı telefon kullanımını da kolaylaştırdığına dikkati çekti.