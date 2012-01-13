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Yaşam

Akıllı telefonlar strese sokuyor ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 19:09

-Akıllı telefonlar strese sokuyor ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Günümüzde son derece yaygın hale gelen akıllı telefonların, kullanıcıları için eğlenceden ziyade ''stres kaynağı'' olmaya başladığı bildirildi.  İngiliz uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, iPhone, Blackberry veya benzeri Android işletim sistemli akıllı telefonları kullananların, telefonlarına gelen her mesaj ya da uyarıyı cevaplama isteği duyduklarını, bunun da stres seviyelerini yükselttiğini ortaya koydu.   Araştırma kapsamında aralarında üniversite öğrencileri ile satış alanında ve kamu sektöründe çalışanların bulunduğu 100'den fazla katılımcıya sorular yönelten uzmanlar, akıllı telefonların profesyonel hayatta kullanılmasının bireyin işiyle ilgili sorumluluklarını daha başarılı biçimde yerine getirmesini sağladığını belirledi. Uzmanlar, cihazları kişisel amaçlı kullananların sosyal ağlardaki arkadaşlarını ve güncel haberleri takip etme takıntısı geliştirmesinin ise stresi tetiklediğini saptadı.  Araştırmacılar, bu takıntının aşırı boyutlara ulaştığı kimi durumlarda, kullanıcıların telefonlarının titreştiği ya da mesaj geldiği yanılsaması yaşadığını da kaydetti.  Araştırmacılardan psikolog Richard Balding, akıllı telefonların insanlara hayatlarının pek çok boyutunda kolaylıklar sağladığının yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirterek, ''Ancak bu telefonları kullanma sıklığımız arttıkça onlara biraz daha bağımlı hale geliyoruz. Stresi de defetmekten ziyade davet ediyoruz'' dedi. Balding, ''bağlantıda kalma'' tutkusunun yarattığı stres ve gerginliğin bireyin kişisel ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini de ifade etti.

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