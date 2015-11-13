"Akıllı telefonlar seks hayatını olumsuz etkiliyor"

İnsan yaşamının vazgeçilmezleri arasında giren akıllı telefonlar ve tabletler, günümüzde mutsuz birlikteliklerin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

BBC Türke'den Yusuf Özkan'ın haberine göre sraştırmalar, "libido ve romantizm düşmanı" olduğu belirtilen bu aletlerin, insanların seks yaşamını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, her 3 kişiden biri akıllı telefon ve tabletlerin hayatlarına girmesinden sonra cinsel yaşamlarının gerilediğini düşünüyor.

Maurice de Hond Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Hollandalılar'ın yüzde 60'ı yatağa cep telefonu ile giriyor. Bunların yarısı, haftanın her günü bunu tekrarlıyor.

25-34 yaş arası Hollandalılar'ın yarısı ise, telefonların yatak odalarındaki komodinin üstü ve yastığın altında yerini aldığı günden bu yana, cinsel isteklerinin azaldığını söylüyor.

Araştırmaya katılan her 3 kişiden birisi, cep telefonları ve tabletlerin seks yaşamlarını gerilettiği görüşünde.

Sonuçları Telegraaf gazetesine yorumlayan Seksolog Bianca van Morst, aynı sorunun yatak odalarına televizyonun girmesinden sonra da yaşandığını anımsatıyor.

'Dijitalsiz bir akşam geçirin'

Şimdi aynı sorunun telefonlar sayesinde gündeme geldiğini belirten van Morst, kendisine başvuran kişilerin, telefonların hayatlarını yönettiği fikrini taşıdıklarını anlatıyor.

Hollandalı seksolog, "Ama yetişkinler eşyanın sahibidir, eşya yetişkinin sahibi değildir" diyor.

Van Morst, Bu sorunla boğuşan çiftlere dijital aletlerden uzak bir akşam öneriyor. Telefon ya da tabletlerin hayatlarını yönettiğini düşünen kişilerin, hiç olmazsa bir akşam bu aletlerden uzak durması gerektiğini söylüyor.

Çiftlerin böylesi anlarda televizyondan da uzak durması gerektiğini vurgulayan seksolog, birlikte romantizmi aramaları önerisinde bulunuyor.

Bianca van Morst'a göre, böyle bir akşamın illa seksle sonlanması da önemli değil. Önemli olan çiftlerin zorunluluktan çok doğal olarak birlikte bir şeyler yapması olduğunu söylüyor.

Uykusuzluğa da yol açıyor

Uyku uzmanı Hansa Hamburger, akıllı telefon ve tabletlerin uyku düzenini de olumsuz etkilediği görüşünde.

Hollandalı uzman, yatağa gitmeden en az 2 saat önce telefon ya da tablet ekranına bakmaya son verilmesi uyarısında bulunuyor.

Hamburger'e göre ekran ışığı, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını önlüyor. Bunun yanısıra yatmadan önce telefon ya da tablette görülen şeyler örneğin; savaş haberleri, sinir bozucu bir e-posta da insanın uykusunu kaçırabiliyor.

Hollanda Seksüel Yenilik Derneği ise, araştırmayı "saçma" olarak değerlendiriyor. Dernek, araştırmanın insanları korkutmak için yapıldığı görüşünde.