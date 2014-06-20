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Bilim / Teknoloji

Akıllı telefonlar için çok da akıllı olmayan bir uygulama geliştirildi

Akıllı telefonlar için geliştirilen, Yo adı verilen uygulama ile yalnızca tek bir mesaj gönderilebiliyor

20 Haziran 2014 15:42

Android ve iOS yüklü telefonlar için yeni bir uygulama piyasaya sunuldu. “Yo” adı verilen uygulama ile istenilen kişiye sadece “Yo” mesajını yollamak mümkün.

iMore.com adlı teknoloji sitesinden Derek Kessler ise uygulama için son derece karamsar: "Bu aptal bir uygulama. Akıllı telefonlarımızın yapabildiği o kadar şeyin yanında böyle aptalca şeylere de rastlıyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum".

Or Arbel adlı girişimci tarafından yalnızca 8 saatte geliştirilen uygulama şu ana kadar 50 bin kişi tarafından indirildi ve uygulama ile 4 milyondan fazla “Yo” gönderildi. Bir grup yatırımcının 1 milyon dolar aktardığı uygulamanın sosyal medya devi Facebook’a uyarlanabileceği de belirtiliyor.

Ntvmsnbc.com

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