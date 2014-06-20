Akıllı telefonlar için çok da akıllı olmayan bir uygulama geliştirildi

Android ve iOS yüklü telefonlar için yeni bir uygulama piyasaya sunuldu. “Yo” adı verilen uygulama ile istenilen kişiye sadece “Yo” mesajını yollamak mümkün.

iMore.com adlı teknoloji sitesinden Derek Kessler ise uygulama için son derece karamsar: "Bu aptal bir uygulama. Akıllı telefonlarımızın yapabildiği o kadar şeyin yanında böyle aptalca şeylere de rastlıyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum".

Or Arbel adlı girişimci tarafından yalnızca 8 saatte geliştirilen uygulama şu ana kadar 50 bin kişi tarafından indirildi ve uygulama ile 4 milyondan fazla “Yo” gönderildi. Bir grup yatırımcının 1 milyon dolar aktardığı uygulamanın sosyal medya devi Facebook’a uyarlanabileceği de belirtiliyor.

Ntvmsnbc.com