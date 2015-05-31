Akıllı telefonlar göz kontrolü için kullanılacak

Bilim insanları, görme bozukluklarını test etmek için akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama geliştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacıları, geliştirdikleri uygulamayı Kenya'da 233 kişi üzerinde denedi.

Katılımcılar, hem uygulamayla hem de göz kliniğinde kontrolden geçirildi.

Elde edilen sonuçlar, akıllı telefon uygulamasının, göz doktorlarının kliniklerde kullandığı testler kadar etkili bir biçimde görme bozukluklarını ortaya çıkardığını gösterdi.

"Portatif Göz Tetkik Kiti" adı verilen uygulama, akıllı telefonun kamerasıyla göz merceğini tarayarak kataraktı ortaya çıkarıyor. Uygulamada hipermetrop, miyop ve astigmatın teşhisi içinse ekranda giderek küçülen harfler kullanılıyor. Uygulama, kameranın flaşını kullanarak da gözün arkasını kontrol ederek optik sinirlerdeki olası bozuklukları ortaya çıkarıyor.

Projeyi geliştiren Dr. Andrew Bastawrous, "Milyonlarca insan, maddi olanaksızlıklar nedeniyle göz kontrolü yaptıramıyor. Bu uygulamayla görme bozuklukları kolayca teşhis edilebilir" dedi.

Az gelişmiş ülkelerde milyonlarca kişinin göz kontrolünden geçirilmesine yardımcı olması beklenen araştırma, "JAMA Ophthalmology" dergisinde yayımlandı.

Dünyada hipermetrop, miyop, astigmat, glokom, katarakt gibi görme bozukluklarından muzdarip 285 milyondan fazla kişi bulunuyor.