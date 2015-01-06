Akıllı telefonlar çocukların uykusundan 21 dakika çalıyor

Odasında elektronik cihazlar bulunan çocukların gece 21 dakika az uyuduğu belirlendi.

ABD'deki California Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırmasına, 10-13 yaşındaki 2 bin 48 öğrenci katıldı. Bilim insanları odasında tablet bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazların bulunduğu çocukların gece ortalama 21 dakika az uyuduğu sonucuna vardı.

Odada televizyon çocuklardan 18 dakika çalıyor

Araştırma, odadaki televizyonun ise çocukların uykusundan 18 dakika çaldığını ortaya koydu. Bilim insanlarından Jennifer Falbe, sonuçların çocukların odasında ışık yayan elektronik cihazların bulundurulmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Davranış sorunlarına neden olabilir

Falbe, çocuklarda uyku süresinin kısalması ve uyku kalitesinin düşmesinin davranış sorunlarına, okulda başarısızlığa, kilo alımına yol açabileceğini ayrıca elektronik cihazların bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Daha önce yapılan araştırmalar yatmadan önce akıllı cep telefonları ve tabletlerin mavi ışığına maruz kalan gençlerin uyku sorunu çektiğini, bu cihazların yaydığı mavi ışık, uyku verici melatonin hormonunu bastırdığını göstermişti.



Sonuçları "Pediatrics" dergisinde yayımlanan Falbe ve ekibinin araştırması ise elektronik cihazların çocukların uyku süresini ne kadar kısalttığını ortaya koydu.