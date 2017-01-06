Akıllı telefonlar, çocuklarda göz kuruluğuna neden oluyor

Son yapılan araştırmalar dışarıda az zaman geçirip akıllı telefonlarla daha fazla oynayan çocuklarda kuru göz hastalığı semptonlarının daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bir ay boyunca telefonlarını bırakan çocuklarda ise semptomların azaldığı belirtiliyor.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, uzmanlar pediatrik kuru göz hastalığının görmeyi ve okul performansını olumsuz yönde etkileyebileceğini vurguluyor. Akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet karşısında fazla vakit geçirilmesinin göz kırpmayı azaltarak göz kuruluğu riskini arttırdığına dikkat çekiyorlar. Araştırmada ayrıca, küçük ekranlara sahip olmasından dolayı kısa mesafeden izlenmeye sebep olan akıllı telefonların gözleri yorduğu belirtiliyor.

Güney Kore’de yaşları 7 ile 12 arasında değişen 916 çocuk üzerinde yapılan araştırmada; deneklerin yüzde 6.6’sının, 60 çocuğun, kuru göz hastalığı belirtilerine sahip oldukları ifade edilirek bunların yüzde 97’sinin günde 3.2 saat akıllı telefon kullandıklarına dikkat çekiliyor.

Kuru göz hastalığı belirtilerine sahip olmayan çocukların yüzde 55’inin ise, ki bunlar araştımadaki kontrol grubu, akıllı telefonları günde sadece 37 dakika kullandıkları belirtiliyor. Bu gruptaki çocukların dışarıda ortalama 2.3 saat vakit geçirerek kuru göz hastalığına sahip çocuklardan daha fazla zaman harcadıkları ifade ediliyor.