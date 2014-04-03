'Akıllı telefonlar beynimizi köreltiyor'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, unutkanlığın yaygınlaştığını belirterek,buna kullanımı giderek artan akıllı telefonların neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Akılı telefonlar bizim algıda seçici olmamıza, daha az bilgi kaydetmemize neden oldu. Bilgiyi kendileştirme sürecimize bir darbe vurdu" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, son yıllarda kullanımı giderek artan akıllı telefonlar nedeniyle bazı bilgilerin hafızalara kaydedilmediğini ve öğrenmek için çaba harcanmadığını söyledi. Beynin öğrenmediği bilgileri kaydetmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Bilgiyi tekrarladıkça öğreniyoruz. Akıllı telefonlarda ise bir şeyleri hatırlamaya çalışmıyoruz. Akıllı telefonların bazı fonksiyonları ile erken unutuyoruz. Sık kullandıklarımızı ihmal ediyoruz, unutuyoruz, kaydetmiyoruz. Bilgiyi depolamazsak ve öğrenmek için çaba sarf etmezsek beyin giderek köreliyor. Akılı telefonlar bizim algıda seçici olmamıza, daha az bilgi kaydetmemize neden oldu. Bilgiyi kendileştirme sürecimize bir darbe vurdu" diye konuştu.

Bunamanın yüzde 60'ını Alzheimer hastalığının oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, beyin hücrelerinin yıkımıyla başlayan ikinci demansların tedavi edilebildiğini söyledi. Alzheimer hastalığının tamamen tedavi edilemediğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "B12 vitamini eksiklikleri, böbrek yetmezliği, beslenme bozuklukları, ilaçların uzun süre kullanılması, beyin tümörleri gibi faktörler unutkanlığa neden oluyor. Tedavi edilebilen bunama hastalıklarına daha çok yoğunlaştık. Çünkü Alzheimer hastalığında yitirilen becerileri geri getiremiyoruz. Ancak ikincil demans hastalıklarında unutkanlığa neden olan nedenleri tedavi edersek hastayı iyileştirebiliyoruz. Ayrıca unutkanlık yakınması ile bize başvuran bazı hastalarda beyin tümörüne rastlıyoruz" dedi.

Ceviz, domates, bol sebze ve meyve

Yeni bilgilerin öğrenilmesi ve kullanılmasında sorun olmasının tehlikeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, bu tarz yakınması olan hastalarda müdahale edilmesi gereken bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kadınların unutkanlık hastalığına daha yatkın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, şeker hastalığı, obezite, stres, depresyon, alkol kullanımı, kalp hastalıklarının bunama riskini arttırdığını kaydetti. Bazı gıdaların unutkanlığa yatkınlığı azalttığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, zeytinyağı, ceviz, yer fıstığı, domates, beyaz et, bol sebze ve bol meyve ile bu hastalıktan uzak durulabileceğini anlattı. Prof. Dr. Yılmaz ayrıca, inançlı olmanın Alzheimer ve demans semptomlarında faydalı olduğunu belirterek, "Dua etmenin ve Uzak Doğu felsefesine ait gevşeme tekniklerinin bu hastalara iyi geldiğini biliyoruz" diye konuştu.

Depresyon da unutkanlık yapıyor

Depresyonun unutkanlığa büyük bir etkisinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, mutluluk hormonu serotoninin yaşlı insanlarda azaldığını söyledi. Mutlu yaşayan ve depresyondan uzak duran insanların unutkanlık hastalığına yakalanma oranının azaldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Yaşlılarda serotonin denilen madde azalıyor. Yaşlı insanlarda depresyona eğilim çok daha fazla. Depresyon algının azalmasıyla birlikte unutkanlık yapıyor. Depresyonda algı düşüyor. Depresyon tedavi edilmez ise var olan bunama yatkınlığı daha da artar. Depresyonun tanısı ve zamanında etkin tedavisi yapılmalı. Ama gördüğümüz kadarıyla mutlu yaşayan insanlar unutkanlık hastalığına yakalanmıyor" dedi.