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Bilim / Teknoloji

"Akıllı telefonlar beyin kanseri yapmıyor"

Cep telefonlarının beyin kanserine neden olduğu iddia ediliyordu

06 Mayıs 2016 17:11

Avustralya'da yapılan 29 yıllık araştırmaya göre, cep telefonlarının beyin kanserine neden olmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre, kanun gereği kanser teşhisi konulan her bireyin kayıt altına alındığı Avustralya’da yapılan araştırmanın sonucunda akıllı telefonların beyin kanserine yol açtığına dair bir bulguya ulaşılmadı.

 

Erkeklerde beyin kanseri oranı arttı

 

1982 ila 2013 yılları arasında ülkedeki artan beyin kanseri vakalarını mercek altına alan araştırmaya göre, cep telefonlarının yaygınlaşmasının ardından erkeklerde görülen beyin kanseri vakalarında ufak bir artış olurken, kadın hastalarda gözle görülür bir artışa rastlanmadı. 

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