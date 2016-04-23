Akıllı telefonlar artık hamilelik testi de yapabiliyor!

Gebelik testi markası First Response, Bluetooth yardımı ile hamile olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz bir uygulama yayınladı.

Hürriyet'in haberine göre, fiziksel hamilelik çubuğunu kullandıktan sonra, telefonunuzdaki uygulama size test sonuçlarını anlamanızda yardımcı oluyor. Örnek olarak; çubuğunuzu okuduğunda size haber veriyor, sonuç belirlenene kadar 3 dakikadan geriye sayıyor ve sonuç belirlendiğinde size söylüyor.

Aynı zamanda, testi yapan kişi stresle sonucu beklerken, “Eğlendir Beni” opsiyonu ile sakinleştirici müzikler çalıyor. Testin fiyatı ise 15 dolar ve 22 dolar arasında değişiyor.