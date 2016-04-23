T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Akıllı telefonlar artık hamilelik testi de yapabiliyor!

Bluetooth yardımıyla yapılan testin uygulama fiyatı 15 dolar ve 22 dolar arasında değişiyor

23 Nisan 2016 23:11

Gebelik testi markası First Response, Bluetooth yardımı ile hamile olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz bir uygulama yayınladı. 

Hürriyet'in haberine göre, fiziksel hamilelik çubuğunu kullandıktan sonra, telefonunuzdaki uygulama size test sonuçlarını anlamanızda yardımcı oluyor. Örnek olarak; çubuğunuzu okuduğunda size haber veriyor, sonuç belirlenene kadar 3 dakikadan geriye sayıyor ve sonuç belirlendiğinde size söylüyor. 

Aynı zamanda, testi yapan kişi stresle sonucu beklerken, “Eğlendir Beni” opsiyonu ile sakinleştirici müzikler çalıyor.  Testin fiyatı ise 15 dolar ve 22 dolar arasında değişiyor. 

ETİKETLER

hamileliktestiphonetelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24