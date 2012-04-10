Akıllı telefonla rüya kontrolü

Edinburgh Bilim Festivali kapsamında, rüyaların akıllı bir telefon aracılığıyla kontrol edilmesi üzerine bir araştırma başlatıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Uzmanlar rüyamızda ne göreceğimizi kontrol edip edemeyeceğimiz üzerine bir araştırma başlattı. Araştırmada, seslerin rüyayı yönlendirebileceği tezi sınanacak.

Bu deney için geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması, uyuyan insanlara ormanlık bir yerde ötüşen kuşların ya da kıyıya vuran dalgaların seslerini çalacak.

Gönüllü başvuru bekleniyor

Edinburgh Bilim Festivali kapsamında deneyi başlatan Profesör Richard, binlerce kişinin araştırmaya katılmasını umuyor. Wiseman, bu kitlesel deney için halkın gönüllü olarak başvurmasını bekliyor.

Deneyde, uyuyan bir kişiye, uyandırılmadan 20 dakika kadar önce kaydedilmiş sesler dinletilecek. ‘Dream:ON’ adlı uygulama, uyuyan kişinin ne zaman rüya görmeye başladığını ve ne zaman rüyanın bittiğini takip edebiliyor. Bu sayede kişi rüya görmeye başlarken sesi başlatacak ve rüya bittiğinde çalar saat işlevi görerek deneği uyandıracak. Deneye katılan kişi daha sonra gördüğü rüyayı "Dream Catcher" adı verilen rüya kayıt veri tabanına bildirecek.

'Tatlı rüyalar üretkenliği artırır'

Profesör Wiseman "İyi bir uyku ve tatlı rüyalar görmek insanın üretkenliğini artırır ve hem de bedensel ve psikolojik sağlık açısından hayati önem taşır" dedi.

Wiseman buna karşılık rüyaların nasıl oluştuğu konusunda çok az fikrimiz olduğunu vurgulayarak, deneyin bunu değiştirmeyi hedeflediğini söylüyor.