Yapılan iki araştırmaya göre, Android beş sene sonra akıllı telefon piyasasının tek hakimi olacak. Android’in başarısındaki en büyük etken olan Çin ise dünyanın en büyük akıllı telefon piyasası haline gelmiş durumda.



Araştırma şirketi Ovum’un tahminlerine göre, Android tabanlı akıllı telefonlar 2017’e kadar küresel akıllı telefon piyasasının lideri olacak. Diğer bir araştırma şirketi Canalys ise 2012’in ilk çeyreği itibariyle Çin’in dünyanın en büyük akıllı telefon piyasası haline geldiğini belirtti. Dünya genelinde üretilen Android tabanlı akıllı telefonların yüzde 25’i, 2012’in ilk üç ayında Çin’e gönderildi.

Çin böylece, Android’in güçlenmesinde en büyük katkı payı olurken, dünyanın en büyük akıllı telefon piyasası unvanını ABD’nin elinde aldı.

Ovum raporu, Android’in 2017’e gelindiğinde küresel akıllı telefon piyasasının yüzde 48’ine sahip olacağını belirtti. Rapor, Android’in 2010 yılında yüzde 17 olan pazar payını 2011’de yüzde 44’e çektiğini gösterdi. Apple’ın ise 2011’de yüzde 23 olan pazar payını 2017’de yüzde 27’e yükseltmesi bekleniyor.



Microsoft güç kazanacak



Ovum analisti Adam Leach, raporda, “Apple, 2007 yılında sunduğu iPhone ile akıllı telefon piyasasını yönlendiren marka olsa da, Android önde gelen telefon üreticilerinin tercihi olacağını gösterdi” dedi. Leach, Apple’ın “piyasada önemli bir marka ve yenilikçi” olarak nüfuzunu koruyacağını ancak, Samsung, Motorola, LG ve HTC gibi büyük markaların tercihi olan Android’in gerisinde kalacağını ifade etti.

Leach, Microsoft’un işletim sistemi Windows Phone’un, 2017’ye gelindiğinde Nokia’nın katkısıyla yüzde 13’lük bir pazar payı olacağını düşünüyor.

Büyük başarılarının ardından 2009’dan bu yana kan kaybeden BlackBerry üreticisi Research In Motion (RIM) ise yüzde 10 pazar payına sahip olacak.



Asya'da lider Samsung



Ovum, 2011’de 488 milyon olan küresel akıllı telefon nakliyatının, her yıl yüzde 25 artarak, 2017’de 1.7 milyara ulaşmasını bekliyor. Canalys ise 2012’in ilk çeyreğinde yapılan telefon nakliyatının 146 milyon olduğunu ve geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 45’lik bir artış yaşandığını belirtti.

Asya-Pasifik bölgesine yapılan nakliyat son bir yıl içinde yüze 81 gibi çok yüksek bir oranda artarken, Çin, bu payın yüzde 22’sine sahip oldu. ABD’de ise aynı oran yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Apple, Çin piyasasında güçlense de, Samsung’un gerisinde kaldı. Canalys raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde Çin’e gönderilen akıllı telefonların üçte ikisini Android tabanlı telefonlar oluşturdu. Çin, dünya genelinde nakliyatı yapılan telefonların yüzde 25’inden fazlasının gönderildiği ülke oldu.



Çin piyasası uçuyor



Canalys raporu, Çin’in akıllı telefon piyasasındaki yükselişinin arkasındaki en büyük faktörün Android olduğunu belirtti: “Çok sayıda uluslararası ve yerel satıcı Çin piyasasına Android tabanlı telefonlar ile yöneliyor. Android telefonlar, geniş fiyat aralığı ve ürün çeşitliliği sunuyor.” Canalys, Çin piyasasının çok fazla sayıda üçüncü parti uygulama platformu içerdiğini ve bu durumun dünyanın geri kalanında görülmeyen bir özellik olduğuna dikkat çekti.

Canalys analisti Tim Shepherd, “Çin piyasasına girecek olan satıcılar bu platformlar arasındaki rekabeti ve piyasaya nasıl bir yenilik getirdiklerini anlamalı… Eğer uluslararası büyük uygulama üreticileri Çin’de başarı elde etmek istiyorlarsa, yerel talep ve içerikle uyuşan, yüksek kalitede ve çok sayıda uygulama öne çıkartabilmeli… Ayrıca, sundukları uygulamaların durgunlaşmadığına dikkat etmeleri gerekir” ifadesini kullandı.



En büyük mücadeleyi onlar verecek



Android ve Apple’ın Çin’de başarısı giderek artarken, gelişmekte olan piyasalarda ayakta kalmaya çalışan RIM ve Nokia, stratejilerinin başarılı olacağı konusunda iyimser.

RIM’in Ocak ayında göreve gelen yeni CEO’su Thorsten Heins, “Yerel piyasanın özelliklerine adaptasyon sağlamak için ‘yerelleştirme ekipleri” kurduklarını” belirtti. BlackBerry World 2012’de konuşan Heins, geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasına tanıtılan BlackBerry 10’un, sahip olduğu özelliklerle piyasaya büyük yenilikler sunacağını ifade etti.

Nokia ise başta Lumia 900 ve 610 olmak üzere fazla pahalı olmayan telefon çeşitleriyle Asya’da başarılı olmayı umuyor.