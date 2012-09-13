Akıllı telefon piyasasının en iyisi hangisi?

Eser Teker

GQ/13.09.2012

Apple, Samsung, Nokia; yeni teknolojiler, yeni modeller, yeni sistemler... Akıllı telefon piyasasında rekabet kızışıyor.

Cebimizdeki teknoloji harikaları akıllı telefonlar neredeyse her gün yenileniyor. Sürekli olarak yeni modeller piyasaya çıkıyor, yeni işletim sistemleri tanıtılıyor ve yeni uygulamalarla telefonlarımız sürekli güncelleniyor.

Son olarak, dün lansmanı yapılan iPhone 5 gerek tasarımı gerekse yeni özellikleriyle akıllı telefon piyasasına bomba gibi düştü. iPhone 5, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Windows sistemli Nokia Lumia 920, Android sistemli Samsung Galaxy S III, Motorola RAZR HD ve Sony Xperia T ile kıran kırana bir rekabete hazırlanıyor. Acaba birbirine karşı farklı üstünlükleri ve zayıflıkları bulunan bu beş modelden acaba en iyisi hangisi? Karar sizin...

Sony Xperia T

Bir telefondan öte bir Android multimedya aygıtı olarak tanımlanabilecek, Sony'nin yeni ana modeli Xperia T, öncelikle 4.6 inçlik 1280x720 Bravia ekranı ve 13 megapiksellik kamerasıyla dikkat çekiyor. 1080p video kaydedebilen Xperia T sleep-to-snap teknolojisiyle, tek dokunuşla anında fotoğraf çekimi yapabiliyor. NFC protokolüyle başka multimedya aygıtlara kolayca bağlanabilen Xperia T, LTE şebeke desteğine sahip olmaması sebebiyle rakiplerinin bir adım gerisinde kalıyor.

Nokia Lumia 920

Windows 8 mobil işletim sistemi ve renkli tasarımıyla hedef kitlesini farklılaştıran Lumia 920, kablosuz şarj olabilme, 8 megapiksel PureView akıllı kamera ve City Lens interaktif navigasyon uygulaması gibi yenilikçi özellikleriyle, dişli rakiplerini kıskandırıyor. Microsoft'un yazılım desteğini arkasına alan Lumia 920, donanım olarak 4G ve LTE protokollerini destekliyor. Akıllı telefonun dahili hafızası ise standart olarak 32 GB.

Motorola RAZR HD

Gayriresmi olarak GooglePhone olarak anılan, Motorola'nın yeni Droid serisi telefonlarından RAZR HD, Android platformunun en yüksek performanslı akıllı telefonu olarak gösteriliyor. Adını 4.7 inçlik 1280x720 Super AMOLED HD ekranından alan modelin 8 megapiksellik kamerası bulunuyor. Farklı cihazlarla iletişim için NFC ve GSM iletişimi için 4G teknolojilerini destekliyor. RAZR HD, Kevlar kaplama gövdesiyle oldukça da havalı bir dış görünüme sahip.

Samsung Galaxy S III

Yaz başında piyasaya çıkan ve baş rakibi iPhone 4S karşısında büyük başarı yakalayan Samsung Galaxy S III, önümüzdeki Ekim ayında Android Jelly Bean güncellemesiyle güç takviyesi yapacak. 4.8 inçlik 720x1280 Super AMOLED HD ekranı, 8 megapiksellik kamerası ve NFC protokolüyle güçlü bir multimedya cihazı olan Galaxy S III aynı zamanda 4G desteğine de sahip. Samsung'un ana modeli, halihazırda piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan biri.

Apple iPhone 5

Ailenin en yeni üyesi iPhone 5 önceki versiyonu 4S'e göre yüzde yirmi daha hafif ve daha ince. 8 megapiksellik kamerası safir kristal lensle güçlendirilmiş; 1080p HD video kaydı yaparken aynı anda fotoğraf da çekebiliyor. iOS 6 işletim sistemiyle çalışan iPhone 5 yepyeni uygulamalarla donatılmış. Bunlardan en çok dikkat çeken, adım adım navigasyon seçeneği ve abartılı gerçekçiliğiyle, haritalar uygulaması. 4G ve LTE desteği bulunan iPhone 5, diğer cihazlarla AirPlay protokolüyle iletişim kuruyor.