Akıllı telefon, omurga için tehdit mi?

Türkiyede son yıllarda bel ve boyun fıtığında artış gözlemlendiğini aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, "Türkiye’de her 10 kişiden 8’i bel, 10 kişiden 4’ü de boyun rahatsızlığı geçiriyor. Bu hastalıklarda akıllı telefon ve ofis bilgisayarlarının yarattığı duruş bozukluğu etkili" dedi. Uslu, "Tüm imkânları bir tık ötede bulan insanoğlu yakında yürüyemez hale gelebilir" ifadesini kullandı.
Hayatımızın her alanında yer alan akıllı telefonlar ve tabletler sağlığımızı tehdit etmeye mi başladı? Son 20 yılda bel ve boyun rahatsızlıklarının 2 kat artış gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Turan Uslu, “Akıllı telefonlar tüm dünyayı avucumuzun içine getirirken aynı zamanda bizi bir tür bağımlıya dönüştürdü” dedi. Uslu, sokakta, otobüste, evde sürekli internet ve sosyal medyada gezinmek, mail atmak, video izlemek için ekrana odaklanmış insanlar gördüğümüzü vurguladı.
'Yarım saatte bir ayağa kalkın'
Bilgisayar, tablet, akıllı telefon, televizyon, oyun konsolları gibi cihazların kullanımı sırasında boynun aşırı gerilmesi ve öne eğilme gibi duruş bozuklukları nedeniyle boyun fıtığı hastalıklarının tetiklendiğini vurgulayan Prof. Dr. Turan Uslu, “Bu cihazların kullanma süresi, kullanmaya başlama yaşı, uykusuzluk ve stres, boyun fıtığına yol açan faktörler arasında sayılıyor” dedi.
Monitörlerin mutlaka göz hizasında olması, klavye, akıllı telefonlar ve tabletlerin çok öne eğilmeden kullanılması gerektiğini de ifade eden Uslu, kullanım esnasında 30-40 dakikada bir ayağa kalkarak hareket edilmesi, aynı zamanda boyun hareketleri yapılması ve uzun süreli cihaz kullanımından da kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
Uslu, “Her an iletişim halinde olduğumuz için sürekli bir gerginlik halinde yaşıyoruz. Bu da omurgamıza, bel ve boyun bölgemize zarar veriyor. Türkiye’de hastaneye gidenlerin yüzde 70’i belinden rahatsız” diye konuştu.
'Çantadan çıktı elde taşınıyor'
“Market alışverişinden giyime kadar tüm alışverişini cepten yapan kişi neredeyse hiç hareket etmemeye başladı” diyen Prof. Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden çantada, cepte taşınan telefonlar şu anda elde ve göğüs hizasında taşınmaya başladı. Tüm bunlar boyun ve bel rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor” diye konuştu.
'Sorunlar 18 yaşın altına indi'
Akıllı telefonların ve tabletlerin kullanımının ilkokul seviyesine kadar indiğine dikkat çeken Prof. Dr. Turan Uslu, “Daha çocuk yaştakilerin bile elinde kocaman tabletler, akıllı telefonlar var. Çocuk sabahtan akşama sanal oyun oynuyor, sürekli ekrana bakıyor. Doğal olarak da omurgasına hem bu yük fazla geliyor hem de sürekli ekrana baktığı için boyun fıtığı tetikleniyor. Son yıllarda bel ve omurga rahatsızlıkları 18 yaşın altına bile düşmeye başladı” diyor.