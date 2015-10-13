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Yaşam

Akıllı telefon kullanım yaşı 8'in altına düştü

"İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; her on çocuktan dokuzu 8 yaşına gelmeden tablet veya akıllı telefon kullanıcısı oluyor"

13 Ekim 2015 14:27

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon ve tablet kullanımı 8 yaşın altına düştü. Uzmanlar, çok fazla teknoloji kullanımının çocukların gelişiminde ters tepki yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere’de yapılan bir araştırmada, Batılı ülkelerde akıllı telefon kullanım yaşının sekizin altına düştüğü belirlendi.

Cep telefonu uygulaması ‘HomeHalo’nun gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her on çocuktan dokuzu 8 yaşına gelmeden tablet veya akıllı telefon kullanıcısı oluyor. Akıllı cihazların kullanımı nedeniyle de anne ve babaların üçte ikisi çocuklarıyla tartışma yaşıyor.

Ebeveynlerin yarısından fazlası çocukların evde kitap yerine akıllı telefonları tercih ettiğini vurguluyor. Uzmanlar çocukların gelişimi için aileleriyle iletişim halinde olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Araştırmayı yürüten Louise Philips, “Cep telefonu bağımlılığı erken yaşlarda başlıyor. Çok fazla teknoloji kullanımı çocukların gelişiminde ters tepki yaratabilir.  Ebeveynler çok dikkatli olmalı ve endişe etmelidir. Bu gerçekten tehlikeli bir durum” ifadelerini kullandı.

 

"10-12 yaşına kadar önermiyoruz"

 

Çocuk Psikolojisi Uzmanı Gülten İkizoğlu, 10-12 yaşına kadar çocuklarda telefon kullanımına izin verilmesini önermediklerini, söyledi. İkizoğlu şu bilgileri verdi: 

"Çocuklarda telefon kullanımı kesinlikle aile bireyleri kontrolü altında başlatılmalıdır. Çocukların 3 yaşına kadar kesinlikle telefon ve benzeri teknolojik aletlerden uzak tutulması gerekiyor. Bazı anne ve babalar yolculuk gibi durumlarda bebeklerine oyalanması için telefon ve tablet veriyor bu yanlış bir yöntem.

Telefon kullanabilmesi için öncelikle sorumluluk bilincini kavraması ve iyi ile kötü arasındaki ayrımı bilmesi gerekiyor. Genellikle biz 10-12 yaşlarına kadar çocuklarda telefon kullanımını önermiyoruz. Ancak çocuklar başka arkadaşlarında gördüğünde kendi ailelerine düşman olabilir. Böyle durumlarda 8 yaşından sonra kontrollü bir biçimde, sadece belirli zaman aralıklarında ve yanlarındayken izin verilebilir. Bunu yaparken anne ve babaların mutlaka aşırı kullanım durumunda ne gibi zararları olacağını çocuklarına anlatması lazım. Aşırı yasakçı tavırlar çocukların ilgisini daha da arttırabilir."

 

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