Akıllı telefon hayatı nasıl değiştirdi?

Time dergisinin 5 bin cep telefonu kullanıcısı üzerinde yaptığı araştırma telefonun insan hayatında kapladığı alanın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



ABD’de yayımlanan Time dergisi akıllı telefonların insan hayatını nasıl değiştirdiğini geniş bir dosya ile mercek altına aldı.

Cep telefonunun etkileri şöyle sıralanıyor:

1- ABD başkanlık seçimlerine hazırlanırken seçim yarışında akıllı telefon uygulamalarının etkisi hissediliyor. Özellikle gençlerin kullandığı uygulamalarda oy vermek için kayıt yaptırmaktan bağış yapmaya kadar birçok özellik bulunuyor.

2- Dernekler için bağış toplamak cep telefonu sayesinde daha kolay oldu. Firmaya aylık 2 bin ila 30 bin dolar arasında bir ödeme yapan kurum binlerce kişiye mesaj yoluyla ulaşabiliyor. Uzmanlar cep telefonu mesajlarının e-postalardan daha fazla okunduğunu örnek vererek çalışmanın oldukça etkili olduğunu söylüyor. 2010 Haiti depreminden sonra Kızıl Haç toplam 32 milyon dolar bağış toplamayı başarmıştı.

3- Cep telefonu cüzdanların da yerini almaya hazırlanıyor. ABD’de birçok noktada hayata geçen uygulamalar sayesinde kredi kartı okuyucuya benzer bir aletten geçirilen telefon içerisine yüklenen para ile kredi kartı veya nakit paraya ihtiyaç duyulmadan ödeme yapılmasını sağlıyor.

4- ABD’de önde gelen telefon operatörleri sadece geçen yıl güvenlik yetkililerinden 1.3 milyon cep telefonu izleme izni için talep geldiğini ortaya koydu. Birçok suçun bu şekilde çözüldüğü belirtilirken Time’a konuşan dedektif Peter Modafferi, “Her suç mahaliyle bağlantılı olan bir telefon vardır” diyor.

5-Time dergisinin 5 bin cep telefonu kullanıcısı üzerinde yaptığı araştırma telefonun insan hayatında kapladığı alanın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

8 ülkede yapılan araştırmaya göre 4 kişiden biri her 30 dakikada bir, 5 kişiden biri de her 10 dakikada bir telefonunu kontrol ediyor.

Ankete katılanların 3’te 1’i telefonlarından kısa süreliğine ayrı kalsa bile endişeleniyor.

25 ila 29 yaşları arasında değişen cep telefonu kullanıcılarının 4’te 3’ü cep telefonlarıyla uyuyor.

“Son teknoloji ürünlere sahip olma ihtiyacı duyuyor musunuz?” sorusuna verilen evet cevabı oranı ise yüzde 17’nin altına düşmedi.

İngilizler yüzde 17, Amerikalılar yüzde 18, Brezilyalılar yüzde 37, Çinliler yüzde 46, Güney Koreliler yüzde 24 ve Hindistan’dan ankete katılanlar ise yüzde 57 oranında evet cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 32’si mesajlaşmayı telefonla konuşmaya tercih ettiklerini söyledi.

Gece uyurken telefonunu yatağının yanına koyanların oranı yüzde 68 iken, arabasında bırakanların oranı yüzde 1 olarak açıklandı.



Hafızayı zayıflatıyor



ABD’de yapılan bir araştırma sosyal medyada aktif olma isteğinin sigara ve alkole dur demekten daha zor olduğunu ortaya koydu.

Akıllı telefonlar hafızayı zayıflatıyor. Her arananın elin altında olması hafızanın zayıflamasına neden oluyor. Kişi bilginin nerede olduğunu hatırlarken içeriğini hatırlamıyor.

Cep telefonu mesajlarının gittikçe daha kısa olması kişilerin dikkat süresinin kısaldığını gösteriyor.