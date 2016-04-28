Akıllı telefon bağımlıları için yere trafik lambası

Almanya'nın Augsburg kentinde, kafasını telefondan kaldırmadan yürüyenler için kaldırımlara trafik ışıkları yerleştirildi.

Normaldeki 'dur' işareti gibi kırmızı olan ışıklar, 'akıllı telefon bağımlılarının' kafalarını kaldırmasalar bile yürümenin güvenli olmadığı anlarda durmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Augsburg yetkililerini bu adımı almaya iten, 15 yaşında bir gencin ölümü oldu.

Telefonuna daldığı için etrafına bakmayan genç kıza rayların üzerinden geçerken tramvay çarpmıştı.

Augsburg belediyesinden Stephanie Larman, kent planlamacılarının yerdeki trafik ışıklarını düzenlerken, gençler ve işlerine gidenler gibi akıllı telefon kullanıcılarının nerelerden daha çok geçeceğini hesaba kattıklarını söylüyor.

Daha sonra da buna göre yerlere ışıklar yerleştirildiği bildiriliyor.

Telefonlarına bakarak yürüyenlere, İngilizcede akıllı telefon anlamına gelen 'smartphone' ile 'zombi' kelimeleri birleştirilerek 'smombie' deniyor.

Yaygın olarak kullanılan bu kelime, Almanya'da "2015 yılının gençlik kelimesi" olarak seçilmişti.