T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Akıllı telefon bağımlıları için yere trafik lambası

Almanya'da telefonuyla ilgilendiği için genç bir kadına tramvay çarpmıştı

28 Nisan 2016 23:12

Almanya'nın Augsburg kentinde, kafasını telefondan kaldırmadan yürüyenler için kaldırımlara trafik ışıkları yerleştirildi.

Normaldeki 'dur' işareti gibi kırmızı olan ışıklar, 'akıllı telefon bağımlılarının' kafalarını kaldırmasalar bile yürümenin güvenli olmadığı anlarda durmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Augsburg yetkililerini bu adımı almaya iten, 15 yaşında bir gencin ölümü oldu.

Telefonuna daldığı için etrafına bakmayan genç kıza rayların üzerinden geçerken tramvay çarpmıştı.

Augsburg belediyesinden Stephanie Larman, kent planlamacılarının yerdeki trafik ışıklarını düzenlerken, gençler ve işlerine gidenler gibi akıllı telefon kullanıcılarının nerelerden daha çok geçeceğini hesaba kattıklarını söylüyor.

Daha sonra da buna göre yerlere ışıklar yerleştirildiği bildiriliyor.

Telefonlarına bakarak yürüyenlere, İngilizcede akıllı telefon anlamına gelen 'smartphone' ile 'zombi' kelimeleri birleştirilerek 'smombie' deniyor.

Yaygın olarak kullanılan bu kelime, Almanya'da "2015 yılının gençlik kelimesi" olarak seçilmişti.

ETİKETLER

akıllıtelefonbağımlıtrafiklambayer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24