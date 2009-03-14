Akıllı tahta öğretmenleri hızlandıracak

İzmir'de üçüncüsü düzenlenen Educaturk Eğitim Fuarı'na katılan Sürat Eğitim Araçları, "Promethean Aktif Sınıf" isimli akıllı tahtayı sergiliyor



İzmir'de üçüncüsü düzenlenen Educaturk Eğitim Fuarı'na katılan Sürat Eğitim Araçları, "Promethean Aktif Sınıf" isimli akıllı tahtayı sergiliyor. 15 bini aşkın doküman kaydededilebilen akılı tahtayla sanal deneyler, puanlamalar, deneme sınavları yapılabiliyor.



Sürat Eğitim Araçları Bölge Temsilcisi Halil Pusmak, projeksiyon cihazı ve bilgisayar aracılığıyla kullanılan ve öğretmeleri hızlandıran akıllı tahtaları görücüye çıkardıklarını söyledi. Sistemde yazılım desteğiyle sanal âlemde laboratuar sistemleri, görüntülü eğitim materyalleri, anaokullarına yönelik oyunlar bulunduğunu anlatan Pusmak, yeni ortopedik sıra ve masalarıyla eğitim gereçlerini de piyasaya sunduklarını kaydetti.



Pubmak, akıllı tahtadan yılda 4-5 bin adet satılacağını tahmin ettiklerini belirtti. Firmanın satış ve pazarlama uzmanı Sedat Öztürk de, "Promethean Aktif Sınıf'ta, öğretmenlerin daha kolay ve hızlı ders anlatıp öğrencilerini deneyebileceği oylama sistemi var. Ayrıca yine ayakta çok kalan öğretmelerin oturduğu yerden akıllı tahtayı kontrol etmesini sağlayan 'Activslate' mevcut." dedi. Öztürk, akıllı tahtanın fiyatının yaklaşık 8 bin dolar olduğunu belirterek, önümüzdeki beş senede bütün okulların bu sisteme geçeceğini savundu.

