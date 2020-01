Akıllı şehirlerin geleceği İstanbul'da tartışılacak

İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön veren çözümler yaratan kar amacı gütmeyen global inisiyatif Hello Tomorrow, Zorlu Holding, Zorlu Enerji ve Kale Grubu ana sponsorluğunda geleceğin şehirlerini konuşmak üzere özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. 5 Aralık 2017 tarihinde Zorlu PSM’de “The Future of Smart Cities – Akıllı Şehirlerin Geleceği” temasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte “akıllı mobilite”, “Nesnelerin İnterneti – IoT ; Dijitalizasyon” ve “enerji verimliliği” konuşulacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez “The Future of Energy – Enerjinin Geleceği” isimli etkinlikte 700’ü aşkın girişimci, yatırımcı ve iş – sanayi dünyasının liderlerini bir araya getiren Hello Tomorrow Türkiye’nin en önemli amacı Türkiye’yi teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten bir ekonomiye dönüştürecek girişimciler yetiştirmek.

Bu girişimcileri Türkiye’de büyüyerek yeni iş fırsatları ile karşılaşmalarına destek olmak için çeşitli çalışmalar yürüten Hello Tomorrow Türkiye; Los Angeles, New York, Londra, Paris, Kopenhag, Tel Aviv ve Dubai gibi dünyanın dört bir yanından gelecek vaat eden inovatörleri de bu seneki ikinci etkinlikle Türkiye’de ağırlıyor.

Hello Tomorrow Türkiye’nin 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan etkinliğine T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılması beklenirken; etkinlikteki açılış konuşmalarını sırasıyla Hello Tomorrow Türkiye Kurucu Başkanı Timur Topalgökçeli, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Charles Fries ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik gerçekleştirecek.

Dirk Ahlborn’un kendi anlatımıyla “Hyperloop’u hayata geçirmek” Hyperloop Ulaşım Teknolojileri CEO’su Dirk Ahlborn Hyperloop’un nasıl kurulduğunu, girişimci iş adamı Elon Musk tarafından da araştırılan ve ses hızında olan yeni nesil ulaşım teknolojilerini katılımcılarla paylaşacağı özel etkinlikte 2 özel panel ve girişimci sohbetleri gerçekleştirilecek.

Birinci panelde akıllı şehircilik için çözüm önerileri hakkında Engie CEO ve Ülke Temsilcisi Denis Lohest, Kale Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Alyürük, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Sanko Enerji CEO’su Adil Tekin ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav konuşacak.

Akıllı şehirlerin geleceği ve girişimcilerin oynayacağı rol hakkında gerçekleştirilecek ikinci panelde ise Masdar Akıllı Şehir Uzmanı ve Replenish kurucusu – CEO’su Dr. Tia Kansara, Londra bazlı EcoMachines Ventures Yönetici Ortak Dr. Ilian Iliev, Vestel Ventures CEO’su Metin Salt, yapay zeka laboratuvarı Tarentum Labs Kurucusu Burak Aydın, siber güvenlik lideri Trend Micro Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Genel Müdürü Yakup Börekçioğlu ve ATÖLYE Kurucu Ortak ve CEO’su Kerem Alper görüşlerini paylaşacak.

Hello Tomorrow Türkiye geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk defa Sabancı Center’da “The Future of Energy – Enerjinin Geleceği” adlı etkinlikte 700’ü aşkın inovatörü, girişimciyi, yatırımcıyı, iş ve sanayi dünyasının liderleri ile bir araya getirmişti.

Hello Tomorrow global seviyede, Medya mogulu Michael Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NASA’nın eski yöneticilerinden Daniel Godin gibi alanında öncü kişiler tarafından şahsi olarak desteklenmektedir. Bilimi ve yüksek teknolojiyi katma değer oluşturma zincirinin merkezine yerleştirerek, teknoloji girişimcileri ekosisteminin gelişmesini hızlandıran Hello Tomorrow, teknolojik inovasyonlar için disiplinler ve kuşaklar arası bir ekosistem oluşturmaktadır. Dünyanın her bir yanından gelecek vadeden inovasyonları etki odaklı çözümlere dönüştürme misyonuna sahip Hello Tomorrow’un sloganı: “Daha iyi bir geleceği bilim ile gerçek kılmak için!”dir. (Fotoğraflı)