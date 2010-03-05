Akıllı otomobiller geliyor

T24 - Almanya’nın Hannover kentinde devam eden bilişim fuarı CeBIT’te sadece bilişim ve teknoloji dünyasındaki yenilikler sergilenmiyor. Fuarda geleceğin otomobillerinde kullanılacak sistemler de tanıtılıyor.



Dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT’te 7 numaralı salona giren, adresi şaşırdığını düşünebilir. Çünkü burası aslında bir otomobil fuarını andırıyor. Yedi numaralı salonda büyüklü küçüklü otomobiller, kamyondan limuzine ve spor arabalara çeşit çeşit taşıtlar yer alıyor. Ancak sergilenen taşıtların kendisi değil. Aşağı Saksonya eyaletinde yürütülen “Telematik” adlı projenin başkanı Hinrich Weis salonun özelliğini şöyle açıklıyor: “Burada temelde akıllı otomobiller sergileniyor. Örneğin başkalarını tehlikelere karşı uyarmak için otomobiller birbiri ile nasıl iletişim kurabilir? Bu konuda enformasyon teknolojisine dayanan, kısmen standart donanım haline gelen sistemler var. Otomobile monte edilen bu sistemler sürücüye sürüşün nasıl daha ekonomik ve güvenli hale getirilebileceği konusunda ek bilgiler veriyor. İşte bu salonda ve bizim standımızda bu yenilikler sergileniyor.”



CeBIT 2010'da geleceğin akıllı otomobilleri de sergileniyor.





Geleceğin otomobilleri



Ancak çağımızda sürüş verimli ve güvenli olduğu kadar, çevreye duyarlı da olmak zorunda. Bu da ancak enformasyon teknolojilerinin sunduğu yeni olanaklarla mümkün. Hannover Üniversitesi Komünikasyon Teknolojisi Enstitüsü’nden Henrik Schumacher geleceğin otomobillerinde yer alacak özellikleri şöyle anlatıyor: “Örneğin 'car to car' adlı otomobiller arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlayacak bir sistem düşünüyoruz. Üzerinde çalıştığımız bir diğer sistem ise otomobille altyapı arasında iletişim. Yani yol ağının kritik bölgelerine, örneğin kavşaklara yerleştirilecek altyapı unsurları ile mevcut trafik ve yol durumu konusunda bilgi aktarılacak. Bu unsurlar kısmen, diğer araçlardan da mevcut yol durumuyla ilgili veriler toplayabilecek.”





5,9 GHz gücünde bağlantı



Hernik Schumacher’in uzmanlık alanı bu teknolojinin şehir içinde kullanımı. Zira otobanlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan şehir içlerinde otomobillerin kablosuz bağlantı aracılığıyla birbiriyle iletişime geçmesini zorlaştıran çok engel bulunuyor. Schumacher, güçlü bir ağ bağlantısı ile bu sorunların aşılabileceği görüşünde. Uzman, “Bu aşamada Avrupa standardizasyon sürecinde bulunan yeni bir teknolojiyi dikkate alıyoruz. İlk örnekler hazır. Burada söz konusu olan kablosuz internet bağlantısı. 5,9 GHz gücünde bağlantı kurulacak ve gerçekten de korunaklı bir bant kullanılıyor olacak. Bu bant Avrupa Birliği ilgili kurumlarınca ileriki kullanım için ayırtılmış durumda" diyor.



Uzmanlar şimdi sensörlü otomobiller üzerine çalışıyor.





AB'nin hedefleri



Bu arada Avrupa Birliği başka bir standardizasyon süreci daha izliyor. Buna göre, 2014 yılından itibaren trafiğe çıkacak bütün yeni araçlar, özel bir acil arama sistemine sahip olacak. Buna şimdiden bir isim de verildi: e-call. E-call üzerine çalışmalar yapan ATX şirketinden Sascha Berg bu yeni teknolojinin özellikle kaza anlarında can kurtarabileceğini belirtiyor: “Bence, acil arama sisteminin ilk büyük avantajı insan hayatının kurtarılması. Geçmişte bu tür bir teknolojiye sahip olmanın mantıklı olduğunu defalarca ispatladık. Ağır kazalar gibi durumlarda bu sayede hayat kurtarmamız mümkün oldu.”







