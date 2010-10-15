Akıllı işaretler internete de geliyor

T24- Ulaştırma Bakanlığı, RTÜK'ün akıllı işaretler uygulamasını internet konusunda hayata geçirmek için kolları sıvadı.



Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile birlikte yürütülen çalışma ile sivil toplum örgütlerinden oluşan bir portal oluşturulacak. Bu portala giren ebeveynler, çocukların girmek istediği site hakkında televizyonlarda olduğu gibi uyarıcı logolarla bilgilendirilecek. Portalda, çocukların yaş gruplarına göre de siteler sınıflandırılacak.



Ulaştırma Bakanlığı'nın yakın zamanda uygulamayı düşündüğü proje, özellikle çocukları 'oyun' adı altında kumar ve bahis gibi kötü yollara sürükleyen siteleri yakın markaja alıyor. Proje ile oyun sitelerine, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) televizyonlar için uyguladığı gibi kullanıcılar için uyarıcı bilgi verme yükümlülüğü getiriliyor. Buna göre bir oyun sitesine girildiğinde oyunla ilgili yaş grubu sınırlaması (6-8 yaş ya da 9-12 yaş gibi) ekrana gelecek. Ekranda aynı zamanda oyunun içeriğine ilişkin açıklama yer alacak. Oyunun şiddet içermesi halinde uyarıcı logoyla kullanıcı uyarılacak.



BTK kaynakları, uygulamanın süratle hayata geçirileceğini belirtiyor. Ulaştırma Bakanı'nın hassas olduğu projeyle yakından ilgilendiği ifade ediliyor. BTK kaynakları, sitenin çocukların ruhsal ve bedensel sağlığının korunması için önemli olduğunun altını çiziyor.



