Akıllı haplar vücutta ameliyat yapacak

T24 - İsrailli bilim adamlarının geliştirdiği kameralı haplar 1999 yılından itibaren doktorların en büyük yardımcısı haline geldi. Hastalar bunları sıradan bir hap gibi yutuyor, kamerası ve ışığı olan haplar da doktorlara, özellikle sindirim sistemini, tüm detaylarıyla gösteriyordu. Ancak şimdi tıp dünyası sadece görüntülemekle kalmayan, biyopsi yapan, ilaç veren, gerektiğinde ameliyat yapabilen haplar için kolları sıvadı. Kore’de ve Avrupa’da ayrı ayrı başlayan iki projede bunun üzerinde çalışılıyor.
BACAKLARI AÇILIYOR
Avrupa'da 18 farklı ekibin bir araya gelerek oluşturduğu VECTOR isimli araştırma konsorsiyumu, doktorlar tarafından manyetik olarak ya da uzaktan kumandayla kontrol edilebilen haplar üzerinde çalışıyor. Bu haplar istenen organın üzerine geldiğinde bacakları açılıyor ve minnacık bir robota dönüşüyor. Doktorlar robotu organın üzerinde rahatça dolaştırarak sorunlu bölgeyi diledikleri gibi inceleyebiliyorlar.
Vector projesi bir yandan batarya sorununu çözmeye çalışırken bir yandan da hapların yeteneklerini artırıyor. Haplardan biri organdan bir parça doku alarak içinde saklıyor. Hap boşaltım sistemi yoluyla dışarı atıldığında içindeki parça biyopsi ediliyor. Böylece hastanın ameliyat olmasına gerek kalmadan durum açıklığa kavuşuyor.