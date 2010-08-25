Akıllı haplar vücutta ameliyat yapacak

T24

BACAKLARI AÇILIYOR

Avrupa'da 18 farklı ekibin bir araya gelerek oluşturduğu VECTOR isimli araştırma konsorsiyumu, doktorlar tarafından manyetik olarak ya da uzaktan kumandayla kontrol edilebilen haplar üzerinde çalışıyor. Bu haplar istenen organın üzerine geldiğinde bacakları açılıyor ve minnacık bir robota dönüşüyor. Doktorlar robotu organın üzerinde rahatça dolaştırarak sorunlu bölgeyi diledikleri gibi inceleyebiliyorlar.Vector projesi bir yandan batarya sorununu çözmeye çalışırken bir yandan da hapların yeteneklerini artırıyor. Haplardan biri organdan bir parça doku alarak içinde saklıyor. Hap boşaltım sistemi yoluyla dışarı atıldığında içindeki parça biyopsi ediliyor. Böylece hastanın ameliyat olmasına gerek kalmadan durum açıklığa kavuşuyor.