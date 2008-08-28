Akıllı evler kendini koruyor

Hırsızlıklara karşı profesyonel koruma sağlayan ve Türkiye’de en hızlı büyüyen elektronik güvenlik sistemlerine gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.



Özel güvenlik şirketlerinin sunduğu alarm merkezi hizmeti sayesinde, acil durumda haber vermesi için alarm sistemine, ev sahibi ve güvenlik güçlerinin tel numaraları kayıt ediliyor. Alarm, merkezi hizmeti sayesinde, acil durumlarda hem ev sahibine, hem de güvenlik güçlerine telefon hatları üzerinden sinyal göndererek, haber veriyor. Bu sistem 7 gün 24 saat takip ediliyor.



Sisteme yapılacak eklemelerle; yangın, gaz kaçağı, su baskını ve sağlık sorunları yaşanması durumunda evinize itfaiye veya ambulans gönderiliyor.



Güvenlik, yangın, acil durum, arama kurtarma sektörlerinin yurtiçindeki en büyük fuarı olan ISAF Fuarı, 28-31 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 11. kez sektörü buluşturuyor.



Toplumun tüm kesiminde güvenlik ihtiyacı artarken, bu alana yapılan yatırımların tutarı daha da hızlanıyor. Türkiye’de özel güvenlik sektörü her yıl yüzde 20 oranında büyüyor.

