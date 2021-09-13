Akıllı ev aletlerinin birbiriyle bağlantı kurabileceği teknoloji tasarlanıyor

Matter isimli bağlantı standardı, gelecek yıldan itibaren termostat, ışıklandırma sistemi, mutfak gereçleri gibi akıllı ev teknolojilerinin birbirine bağlanarak iletişim kurabildiği, tüketicinin ortak bir uygulamadan hepsini yönetebildiği bir sistem tasarlıyor.

Axios'ta yer alan habere göre, Google, Amazon, Apple gibi teknoloji devleri de Matter bünyesine eklenerek, çok sayıda akıllı ev aletinin birbiriyle bağlantı halinde çalışmasını destekleyecek. Proje kapsamında 2022'den itibaren şirketler Matter markalı ürünlerini satmaya başlayacak. Bu sistemle Siri ve Alexa'dan televizyon kontrolüne, ev alarm sisteminden evcil hayvan takibine tüm sistemler ortak bir noktadan işleyecek.

200'den fazla şirketin birlikte çalışmayı kabul ettiği Matter'le birlikte tüketicilerin tüm Matter bağlantılı araçlar için bir temel ünite satın alıp, tüm aletleri tek bir uygulamadan kontrol edebilmesi bekleniyor.

Matter ile neler yapılabilir?

Axios'un aktardığına göre, bu sistemle bir kişinin ortalama eve ulaşma saati tespit edilerek eve yaklaşıldığında ışıklar otomatik olarak yanabilecek.

Ev güvenliği şirketi COO and ADT Genel Müdür Yardımcısı Don Young da bu sistemin bir getirisini şöyle anlattı: "Müşteri evden uzaktayken yangın alarmı telefonuna gelecek. Telefonundan, evcil hayvanının o sırada evde olup olmadığını, hangi odada olduğunu anlayabilecek" Young aynı zamanda evde tesisat problemi gibi durumların da insanlar evden uzaktayken takip edilebileceğini söyledi.

Güvenlik ve gizlilik endişeleri

Yeni teknolojilerin hayatımıza entegre olmasıyla birlikte, bağlantı sağladığımız her aletle ilgili yaşanan güvenlik endişelerinin akıllı ev düzeninde de yaşanabileceği bilinirken Connectivity Standards Alliance CEO'su Tobin Richardson, bu endişeyi şöyle yanıtladı: "Hiçbir veriye sahip olmuyoruz yalnızca tüm cihazların birbirine bağlanıp iletişim kurabildiği bir standart yaratıyoruz. Gizlilik satıcı ve tüketici arasında kalacak"