Akıllı erkeğin spermi de daha sağlıklı

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Soya sperm katili

New Mexico Üniversitesi’nin araştırmasına göre, zekâ testlerinde yüksek puan alan erkeklerin sağlıklı sperm sayısı da yüksek olduğu belirtiliyor. Düşük puan alanlarsa çoğunlukla daha düşük sayıda sperme sahip oluyor.Uzmanlara göre bunun nedeni, hem genetik hem de çevresel unsurlardan kaynaklanıyor. İnsan sahip olduğu genlerin yaklaşık olarak yüzde 50’sini beynini kullanarak harekete geçirebildiği için zekâ ve daha çok sperm ilişkisinin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.