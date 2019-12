-AKILLI CEP TELEFONLARINDA GÜVENLİK RİSKİ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Her geçen gün artan akıllı cep telefonları, içerdiği onlarca yeni özellik sayesinde gündelik yaşamda daha çok yer alırken kullanıcıya ait daha çok bilgiyi taşıyarak bir anlamda güvenlik riski yaratıyor. Mini el bilgisayarı gibi çalışan yeni nesil cep telefonları, dikkat edilmezse kişisel tüm verilerin paylaşılmasına neden olabiliyor. Kredi kartı bilgisi, hesap numaraları, şifreler, kontak adresleri, konum bilgileri gibi ile dijital dükkanlardan indirilen uygulamalar, telefonun çalınmasından ayrı olarak, sürekli mobil şebeke bağlantısı ile kişisel bilgilerin bir anda başkalarının eline geçmesine sebep olabiliyor. Avrupa Şebeke ve Bilgi Güvenliği Ajansı'na (ENISA) göre, önümüzdeki yıl 100 milyon civarında cep telefonu yeniden dönüştürülmek üzere muhtemelen içerisindeki önemli kullanıcı bilgileri ile çöpe atılacak. eBay gibi ikinci el ürün satılan sitelerde satılan cep telefonlarında silinmemiş kişisel bilgiler yer alabiliyor ve bu önemli bir güvenlik sorunu teşkil ediyor. Öte yandan bir süredir dikkatlerini smartphone sektörüne çevirdiği bilinen siber korsanlar, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde ''sahte'' internet erişim noktaları yaratarak kullanıcıların bağlanmasını bekliyor olabilir. Aynı şekilde bilinmeyen cihazlardan gelen bluetooth bağlantıları da sıkıntı yaratabiliyor. Bazı yazılımlar ise kullanıcıdan gizli belirlenen yönde SMS gönderip arama yaparak para kaybettirebiliyor. Akıllı cep telefonları, mikrofon, kamera, hız ve GPS gibi sensörler taşıdığı için, üçüncü parti yazılımlar ile cep telefonu sahibinin nerede ne yaptığını takip etmek de mümkün olabiliyor. İnternet analistleri, akıllı cep telefonu kullanıcılarına, ihtiyaç duymadıkları yazılımları yüklememelerini ve yüklemeden önce o uygulama ile ilgili internette araştırma yapmalarını öneriyor. -''GEMINI'', ''ZITMO'' VE ''DroidDream''- Geçtiğimiz yıl sonunda Çin'de, ''Gemini'' isimli format özelliği olan truva atı fark edilmiş ve bu truva atının kaynağının da ''resmi olmayan'' uygulama dükkanından indirilen bir yazılım olduğu belirlenmişti. ''Zitmo'' (Zeus in the Mobile) isimli bir başka truva atı ise SMS doğrulaması isteyen online bankacılık sistemini hedef almıştı. Zitmo'nun yeni versiyonlarının da siber ortamda dolaştığı ifade ediliyor. Yeni yıl ile birlikte Google'ın mobil işletim sistemi uygulaması Andorid için bir virüs tespit edildi. İlginç olan ise ''DroidDream'' isimli bu virüsün, resmi ''Android Market''te kendisini gizlemiş olmasıydı. Yapılan araştırmaya göre, bu yazılım 200 bin kere indirildi.