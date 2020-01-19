Akıllı cep telefonlar insan hafızasını olumsuz etkiliyor

İsviçreli bilim adamları cep telefonlarının insan hafızasının gelişimine olumsuz etkilediğini gösteren bilimsel bulgulara ulaştı.

Euronews'in haberine göre, Basel merkezli İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsü (Swiss Tropical and Public Health Institute -TPH) tarafından yürütülen bir çalışma cep telefonlarındaki elektromanyetik alanların beynin belirli bölgelerinde hafızanın gelişimine olumsuz etkide bulunabileceğini ortaya çıkardı.

"Akıllı telefonların beynin sağ yarısında bulunan biçimsel hafızayı etkileme ihtimali çok yüksek"

TPH araştırma birimi başkanı Martin Röösli, 3 farklı test sonucuna ulaştıkları bulgulara ilişkin şöyle konuştu:

"İlk testi, beynin sol tarafındaki sözel hafızayı ölçmek için yürüttük. Biri de biçimsel hafıza, ki bu beynin sağ yanını ilgilendiriyor. Son olarak da konsantrasyon testi yaptık. Çok ilginç; cep telefonlarını genellikle sağ kulaklarına götürerek konuşan gençlerde, en fazla beynin sağ yarısında bulunan biçimsel hafızanın etkilenmiş olabileceğini gördük."

"Cep telefonunu 10 santimetre uzak tutarak 100 kat daha az radyasyona maruz kalmak mümkün"

Röösli "ama yine de araştırma sonuçlarımızla ilgili bir parça ihtiyatlı olacağım. Başka çalışmalarla da desteklenmeli. Fakat iyi haber şu: Eğer beyninize maruz kalan radyasyon miktarını en aza indirmek isterseniz, bunu hızlıca azaltmanın bir yolu var. Cep telefonunuzu baş bölgenizden 1 santimetre değil de 10 santimetre uzakta tuttuğunuzda, maruz kaldığınız radyasyon miktarını 10 ila 100 kat azaltabilir, cep telefonunuzu bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz" dedi.

Enstitünün testleri, İsviçre'nin Almanca konuşulan kantonlarında, şehir merkezi ve kırsal alanlardaki devlet okullarında öğrenim gören 700 öğrenci üzerinde yapıldı.

Testlerde ayrıca akıllı telefonlarda mesajlaşma, oyun oynama veya internet kullanımı etkinliklerinin hafıza gelişimiyle ilişkilendirilemediği de ortaya çıktı.