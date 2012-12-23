Akıllı binalarda 'hacker' tehlikesi

Siber korsanlar, bu defa akıllı binaları hedef aldı.

Bir veya birkaç sunucu tarafından tek noktadan yöneltilen, kişileri tanıyabilen, yangın, güvenlik, kamera, kartlı geçiş, ışık ayarlama ve buna benzer birçok modülü barındıran akıllı binalar, siber korsanların ilgisini çekti.

FBI'ın yayımladığı rapora göre, çok ciddi bir güvenlik açığı bulan ve bir akıllı bina yazılımına ''sızmayı başaran'' siber korsanlar, Endüstriyel Kontrol Yönetimi'nde bir anlamda ''cirit attı''.

Korsanlar, bu güvenlik açığından yararlanarak binanın iç ısı ve havalandırma sistemini yönetebildi.