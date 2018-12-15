Akıllı bastonla engellilerin hayatı kolaylaşacak

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Tunga Sayıcı, görme engelliler için yapay zeka teknolojisini kullanarak \'akıllı baston\' yaptı. Görüntü işleme teknolojisinden faydalanılarak yapılan baston sayesinde görme engellilerin, yürüdükleri sırada sarı çizgilerin bulunduğu yoldan çıkıp çıkmadıkları kontrol ediliyor. Engellinin başına gelebilecek herhangi bir düşme, hareketsiz kalma gibi durumlarda cihaz, kişinin yakınına uyarı ve konum bilgisi gönderiyor.

MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Tunga Sayıcı, yapay zeka destekli \'akıllı baston\' yaptı. Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yapılan baston sayesinde, görme engellilerin yürüdükleri sırada sarı çizgilerin bulunduğu yoldan çıkıp çıkmadıkları kontrol ediliyor. Herhangi bir düşme, hareketsiz kalma gibi durumlarda cihaz, engellinin yakınına uyarı ve konum bilgisi gönderiyor. Proje sayesinde görme engellilerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Tunga Sayıcı, projeyi hazırladıktan sonra TÜBİTAK\'ın yaptığı \'Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması\'na \'Bilgi ve İletişim\' kategorisinde katıldı. Akıllı baston, Ege Bölgesi\'nden yarışmaya katılan 12 üniversiteden 300 proje arasında önce ilk 50\'ye girdi, ardından jüri tarafından 2\'nci seçildi.

AİLELER ENGELLİ YAKINLARININ YERİNİ BİLECEK

Tüm yazılımı kendilerinin geliştirdiğini belirten Tunga Sayıcı, \"Yazılım sürecini ve projenin mobilitesini tamamen kendimiz tasarladığımız için, çalışmayı 5 ay gibi bir sürede tamamladık. Bu projenin diğer bir ayağı ise ailelere engelli yakınlarının hangi rotada, nereye gittiklerini gösterebilmek. Yani cihazı kullanan engelli birey, herhangi bir tehlikeye maruz kaldığında acil servise ve aileye yer bildirimli uyarı gidecek. Cihazımızda, engelli bireylerin sarı çizgileri takip edebilmeleri için titreşim motorları kullandık. Cihazımız sarı çizgilerden çıktığı anda titreşim motorları devreye giriyor ve engelli bireye sinyal yollayarak dikkat etmesi konusunda uyarıyor\" dedi.

MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı ve projenin danışmanı Doç. Dr. Deniz Kılınç ise \"Hedefimiz projemizi genişleterek, yapay zekayı daha üst düzeyde kullanmak olacaktır. TÜBİTAK tarafından üniversite 4\'üncü sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada \'akıllı baston\' Ege Bölgesi\'nde, 300 proje arasında ilk 50\'ye kaldı. Daha sonra finaller aşamasına geçildi ve burada da 2\'nci oldu. Ancak biz bu sosyal sorumluluk projesini gönlümüzün 1\'incisi olarak görüyoruz\" diye konuştu.

Cihazı güneş gözlüğü ve göz bandı takarak kullanmayı deneyen Yazılım Mühendisliği 3\'ncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Varol, \"Gözümü kapattığımda görme engellilerin nasıl yürüdüklerini düşündüm. Daha sonra gözümü kapatarak düz yürüdüğüm zaman normal, sarı çizgiden çıktığımda ise cihaz titreşim yolladı bana. Cihaz bence gayet başarılı. Gözümü kapattığımda bu cihaz yardımıyla sarı çizgide ilerleyebildim\" dedi.



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