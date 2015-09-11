Akılları başlardan alan distopik dizi Black Mirror'ın yeni bölümleri geliyor

Netflix, distopik bilim kurgu Black Mirror’ın yeni bölümlerinin geleceğini duyurdu. Teknoloji ve paranoyayı bir güzel hediye paketi yaparak izleyicileri 7 bölüm boyunca ekran başına kilitleyen Black Mirror’ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Senaryosunu gazeteci Charlie Brooker’ın yazdığı Black Mirror, 3’er bölümlük 2 sezon olarak İngiliz Chanel 4’te yayınlanmıştı. Geçen yıl yayınlanan Noel özel bölümü ABD’deki izleyiciler tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanan dizinin yeni sezonu Netflix-Chanel 4 ortaklığıyla yayınlanacak.