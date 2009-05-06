Akıl sağlığı alarm veriyor!

21 ülkenin yer aldığı “Bir Bakışta Toplum" isimli raporda, Türkiye'nin akıl sağlığı son sıralarda yer aldı!



OECD’nin “Bir Bakışta Toplum" raporunda üye ülkelerin “Akıl Sağlığı İndeksi" de yer aldı. Derlenebilen 21 ülkenin verilerinden oluşan indekste Türkiye’nin sonuncu çıkması kaygı yarattı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapsamında orta düzeyde akıl sağlığı sorunlarının yüzde 48, ciddi sorunların ise yüzde 31 oranında tedavi gördüğü belirtilirken birçok ciddi vakanın ise tedavi edilmediğine dikkat çekildi.



Görece zayıf



Raporda, “21 ülke arasındaki akıl sağlığı indeksi Türkiye’de akıl sağlığı durumunun göreceli olarak zayıf bulunduğunu Norveç’te ise olumlu düzeylerde bulunduğunu ortaya koymuştur denildi. Türkiye’nin bu alanda içinde bulunduğu olumsuz durum, rapora konulan bir tabloda da açıkça görüldü. Akıl sağlığı açısından Polonya ve İtalya’nın da zayıflıkları bulunduğuna, Hollanda, İrlanda ve Almanya’nın göreceli iyi durumlarına dikkat çekilen raporda, “Akıl sağlığı indeksinin orta bölümlerinde ülkeler arasında büyük bir değişkenlik yoktur denildi. Akıl Sağlığı İndeksi’nde, 21 OECD ülkesi olumludan olumsuza doğru şöyle sıralandı: Norveç, Hollanda, İrlanda, Almanya, Danimarka, İsveç, Belçika, İspanya, Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Slovak Cumhuriyeti, Yunanistan, Avusturya, Portekiz, Polonya, İtalya, Türkiye.

