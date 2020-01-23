"Akil insanlarımız’ Bilim ve Sanat Vakfı meselesinin çözülmesi için Davutoğlu’na ‘Biz ettik siz etmeyin’ üslubunda rica kuyruğuna girmesini tavsiye ediyormuş"

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanması kararını bugünkü köşesinde yorumladı. Taşgetiren, bazı 'akil insanların' kurucular Ömer Dinçer, Davutoğlu ve Mustafa Özel'e meselenin çözülmesi için "Biz ettik siz etmeyin" üslubuyla rica kuyruğuna girilmesini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Taşgetiren, "Anlaşılıyor ki Ak Parti iktidarının tepe kadrosu, bir neslin, üstelik muhafazakar camiada doğup büyümüş bir neslin bilim yürüyüşüne yabancı kalmış" görüşünü savundu.

Taşgetiren, “Bilim Sanat Vakfı’na kayyım atamak, o çatı altında 40 yıldır verilen ilim yolculuğunun farkında olmamak, o heyecanı hiç duyumsamamış olmak, gençlerin Boğaziçi’nden, İstanbul Üniversitesi’nden, Yıldız’dan, Marmara’dan çıkıp koşa koşa ikinci, ama daha seçilmiş bir iklimde kendini yetiştirme çabasını ıskalamak anlamına geliyor. Bu gençlerin çok önemli bir kısmının muhafazakâr aile çocukları olduğunu da ıskalamak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Vakıf, “Allah’a adanan mülkiyet” demek. Sizin dayandığınız toplum zemininde bir ilim müessesesi yükselmiş ve siz duyarlı bütün yüreklerin isyanına aldırmadan onun üzerinde operasyon yapıyorsunuz.

Çözülemez miydi?

Çözülmesi için mutlaka Ömer Dinçer’in, Mustafa Özel’in ya da Ahmet Davutoğlu’nun “Biz ettik siz etmeyin” üslubunda rica kuyruğuna girmesi mi gerekiyordu? Duyuyorum ki “Akil insanlarımız” onu tavsiye ediyormuş söz konusu kişilere…

Ah o akil insanlarımız!

Gitseler de “Şehir Üniversitesi operasyonu yanlış oldu, şimdi Bilim Sanat Vakfı’na kayyım atanmasından söz ediliyor. Bu çok daha yanlış olur. Vakıflar bizim kültürümüzün dokunulmazları arasındadır. Oraya kayyım atanırsa artık bizim iktidarımızda dokunulmaz bir şey kalmadığı kanaati hasıl olur. Bu yapılmamalı.” deseler ya…

Ülkede yanlışların söylenemediği bir iklim oluşmuşsa, zaten çok şey yanlış gidiyor demektir.

Akil insanlarımız, hiç olmazsa yapılanların toplumda oluşturduğu tepkiye ve bunun da ciddi oy kaybına yol açtığına dikkat çekselerdi.

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Ne olmuştu?

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı. 1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.

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